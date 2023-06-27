الرئيس عباس يتلقى اتصال تهنئة بالعيد من ملك الأردن

رام الله - دنيا الوطنتلقى الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وتمنى الملك للرئيس عباس، الصحة والعافية، وللشعب الفلسطيني تحقيق آماله في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.وشكر الرئيس عباس، الملك الأردني على اتصاله، متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة، وللأردن الشقيق الرفعة والازدهار، مثمنا مواقف الأردن الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الصعد كافة، ومشيداً بمواقف الملك وحرصه على دعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.