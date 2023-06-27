شؤون فلسطينية

عكرمة صبري يحث على شد الرحال إلى المسجد الأقصى وصوم يوم عرفة

عكرمة صبري يحث على شد الرحال إلى المسجد الأقصى وصوم يوم عرفة
عكرمة صبري
رام الله - دنيا الوطن
طالب الشيخ عكرمة سعيد صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا، إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك بشد الرحال إلى المسجد الأقصى اليوم الثلاثاء بمناسبة وقفة عرفة.

وأوضح صبري أهمية استثمار المصلين ليوم وقفة عرفة بالمرابطة في المسجد الأقصى وأداء الصلوات فيه والإكثار من الدعاء والتحميد والتكبير والتهليل والمشاركة في حلقات الذكر وحضور الدروس التي تتناول فضل هذا اليوم العظيم والليالي العشر من شهر ذي الحجة .

ودعا صبري إلى صوم يوم عرفة لغير الحجيج لما فيه من أجر كبير ومضاعفة للحسنات ومغفرة وتكفير للذنوب والخطايا كما ورد في نصوص الأحاديث النبوية الشريفة .

وأشار إلى أن وقت تكبيرات عيد الأضحى المبارك يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي قبل غروب رابع أيام العيد حسب آراء جمهور الأئمة والعلماء .

وأكد عكرمة على حكم وجوب ذبح الأضاحي للمقتدرين في يوم النحر وطيلة أيام التشريق الثلاثة وأن يتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين والمساكين خاصة في ظل الظروف الإقتصادية التي تمر بها بلادنا ممّا يرسخ أواصر المحبة والتكافل بين أفراد مجتمعنا .

وناشد صبري بهذه المناسبة الدول العربية والإسلامية بأن يرصوا صفوفهم ويوحدوا مواقفهم ويتحملوا مسؤولياتهم لصون المسجد الأقصى المبارك والمقدسات والأملاك الوقفية  في مدينة القدس وفلسطين ومواجهة الحملات العالمية المناهضة للدين الإسلامي العظيم ونشر تعاليمه السامية القائمة على التسامح والعدل والقضاء على النعرات الطائفية والنزاعات المذهبية وإنهاء الاقتتال والانقسام بين المسلمين .

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