مباشر | الحجاج يتوافدون إلى عرفات لأداء "الركن الأعظم"

دولي

الولايات المتحدة توقف تمويل الجامعات الإسرائيلية في الضفة

الولايات المتحدة توقف تمويل الجامعات الإسرائيلية في الضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت الولايات المتحدة الأميركية تمويل البحث العلمي مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية.

وتنصّ التوجيهات الجديدة للوكالات الحكومية الأميركية على أن "الانخراط في تعاون علمي وتكنولوجي ثنائي مع إسرائيل في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة إسرائيل بعد عام 1967 والتي لا تزال خاضعة لمفاوضات الوضع النهائي يتعارض مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، الذي أضاف أن القيود المفروضة على تمويل البحث العلمي في الضفة الغربية "تعكس الموقف الأميركي طويل الأمد".

ويلغي قرار إدارة بايدن، خطوة اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي رفضت الإجماع الدولي الواسع على أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية بشكل غير قانوني منذ عام 1967.

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة توقف تمويل الجامعات الإسرائيلية في الضفة

الولايات المتحدة توقف تمويل الجامعات الإسرائيلية في الضفة

الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا

الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا

مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بـنصف مليار دولار

مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بـنصف مليار دولار

جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده ويفتح تحقيقاً بالحادث

جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده ويفتح تحقيقاً بالحادث

بوتين: من قاد التمرد المسلح سيقف أمام العدالة

بوتين: من قاد التمرد المسلح سيقف أمام العدالة

روسيا تحقق إذا كان للغرب علاقة بمحاولة تمرد قوات فاغنر

روسيا تحقق إذا كان للغرب علاقة بمحاولة تمرد قوات فاغنر

استطلاع أميركي جديد يوضح تقدم بايدن على ترامب بنسبة هامشية

استطلاع أميركي جديد يوضح تقدم بايدن على ترامب بنسبة هامشية

عضو كنيست يعترض على نية الاحتلال تسيير رحلات جوية لسكان غزة عبر مطار رامون

عضو كنيست يعترض على نية الاحتلال تسيير رحلات جوية لسكان غزة عبر مطار رامون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عكرمة صبري يحث على شد الرحال إلى المسجد الأقصى وصوم يوم عرفة

عكرمة صبري يحث على شد الرحال إلى المسجد الأقصى وصوم يوم عرفة

حماس تعقب على قرار الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة

حماس تعقب على قرار الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة

بعد إطلاق الصاروخ.. قناة إسرائيلية: الجيش يدرس توسيع عملياته شمال الضفة

بعد إطلاق الصاروخ.. قناة إسرائيلية: الجيش يدرس توسيع عملياته شمال الضفة

المعتقل الإداري محمد دنديس يعلق إضرابه عن الطعام

المعتقل الإداري محمد دنديس يعلق إضرابه عن الطعام

غنام: شعبنا متشبث بأرضه وسيواصل صموده بوجه إرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين

غنام: شعبنا متشبث بأرضه وسيواصل صموده بوجه إرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين

&quot;العليا الإسرائيلية&quot; تطلب تقريرا محدثا عن الوضع الصحيّ النفسيّ للأسير مناصرة

"العليا الإسرائيلية" تطلب تقريرا محدثا عن الوضع الصحيّ النفسيّ للأسير مناصرة

الرئاسة الفلسطينية: سياسات إسرائيل ستفجر المنطقة وهذه رسالتنا للولايات المتحدة

الرئاسة الفلسطينية: سياسات إسرائيل ستفجر المنطقة وهذه رسالتنا للولايات المتحدة

التعليم العالي تتابع سير العمل في مشروع &quot;الجامعات تقود الريادة والابتكار&quot;

التعليم العالي تتابع سير العمل في مشروع "الجامعات تقود الريادة والابتكار"

منوعات

بالفيديو.. مفاجأة غير متوقعة لنيكول سابا بعيد ميلادها

بالفيديو.. مفاجأة غير متوقعة لنيكول سابا بعيد ميلادها

بيومي فؤاد يخرج عن صمته ويعلق على تشبيهه بحسن حسني

بيومي فؤاد يخرج عن صمته ويعلق على تشبيهه بحسن حسني

بالفيديو: ممثلة مصرية تتحدث عن فترة خطوبتها بالفنان تامر حسني

بالفيديو: ممثلة مصرية تتحدث عن فترة خطوبتها بالفنان تامر حسني

ريهام حجاج ترزق بتوأم والجمهور يتفاعل

ريهام حجاج ترزق بتوأم والجمهور يتفاعل

بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لعمل جديد

بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لعمل جديد

أحمد سعد يتحدث عن سبب نجاح أغنية &quot;اختياراتي&quot;

أحمد سعد يتحدث عن سبب نجاح أغنية "اختياراتي"

بالفيديو.. رقص مثير لسيرين عبد النور ورامي عياش بحفل زفاف

بالفيديو.. رقص مثير لسيرين عبد النور ورامي عياش بحفل زفاف

ما حقيقة حمل ابنة أصالة نصري؟

ما حقيقة حمل ابنة أصالة نصري؟

بالصور..ليلى زاهر تحتفل بميلاد شقيقتها ملك

بالصور..ليلى زاهر تحتفل بميلاد شقيقتها ملك

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

عربي

حزب الله يُعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

حزب الله يُعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

الصحة المصرية تعلن حصيلة لمصابي العقار المنهار

الصحة المصرية تعلن حصيلة لمصابي العقار المنهار

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج