مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بـنصف مليار دولار

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أنها قررت إرسال نحو 500 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، منها أكثر من 50 مركبة مدرعة ثقيلة، وصواريخ خاصة بأنظمة الدفاع الجوي.وستكون هذه هي المرة 41 منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 التي تقدم فيها واشنطن أسلحة ومعدات عسكرية من خلال السلطة الرئاسية، التي تتيح للبنتاغون إرسال المساعدات سريعا من مخزونها الخاص لتسليمها لأوكرانيا.ووفق مسؤولين سترسل الولايات المتحدة 30 مركبة قتالية من طراز برادلي و25 مركبة مدرعة من طراز سترايكر إلى أوكرانيا، إضافة إلى صواريخ لنظام المدفعية عالي الحركة (هيمارس) وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت.كما تشمل الحزمة صواريخ جافلين، وصواريخ عالية السرعة مضادة للإشعاع من طراز هارم، وذخائر وطلقات مدفعية وغيرها.