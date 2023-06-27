إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لنابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن بالرصاص الحي وآخر بشظية، خلال اقتحام قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفادت دائرة الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في الحوض، خلال اقتحام الاحتلال شارع سفيان في نابلس، وآخر بشظايا بالعين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت أحياء عدة في نابلس، وسط اطلاق نار وقنابل صوت وغاز، واعتقلت ستة مواطنين من منازلهم بعد أن فتشتها، وهم: بهاء الطقطوق من منطقة الضاحية، والصحفي محمد أنور منى من زواتا، وحمزة الجرف، وخليل مرشود من مخيم بلاطة، وحمزة جعارة من شارع القدس، وماجد النوري من شارع سفيان.