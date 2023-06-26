بوتين: من قاد التمرد المسلح سيقف أمام العدالة

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "من قاد التمرد المسلح الأخير في البلاد سيقف أمام العدالة"، مؤكدا "سندافع عن سيادة الدستور وأمن مواطنينا".وأضاف بوتين مساء اليوم الاثنين، في أول خطاب عقب محاولة قوات فاغنر (الانقلاب) إنهم يريدون "تقسيم المجتمع الروسي من خلال تخطيط وتنظيم هذا التمرد".وتابع بوتين خلال حديثه "أشكر جنود وقيادات فاغنر لاتخاذهم قرار عدم الذهاب لسفك الدماء ولديهم اليوم فرصة للتعاقد مع وزارة الدفاع، وبإمكان عناصر فاغنر توقيع عقود مع وزارة الدفاع أو الذهاب إلى بيلاروسيا".