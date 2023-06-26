حماس تعقب على قرار الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الاثنين، على مصادقة الاحتلال على بناء 6 آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.وقالت (حماس) إن مصادقة الاحتلال على بناء 6 آلاف وحدة استيطانية جديدة "عدوان مفتوح يستدعي توحيد الجهود الفلسطينية والعربية لمواجهته".وأضافت أن "مصادقة سلطات الاحتلال على بناء نحو 6 آلاف وحدة استيطانية جديدة في أنحاء الضفة الغربية، جريمة وعدوان مفتوح يشنّه الاحتلال على شعبنا وأرضنا، وهو قرار سيصعّد من ثورتنا ومقاومتنا للخلاص من المحتل، وتطهير الأرض والمقدسات من دنَسه".ولفتت إلى أن "تزامن القرار الاستيطاني مع تزايد جرائم المستوطنين في قرى ومدن الضفة وبخاصة في الأشهر الأخيرة، يدعونا لرص الصفوف، وتوحيد الرؤى، والرهان على قوة شعبنا، ودعم أمّتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، لضرب الاحتلال على امتداد أرضنا المباركة حتى زواله عنها، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة".