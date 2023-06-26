شؤون فلسطينية

بعد إطلاق الصاروخ.. قناة إسرائيلية: الجيش يدرس توسيع عملياته شمال الضفة

بعد إطلاق الصاروخ.. قناة إسرائيلية: الجيش يدرس توسيع عملياته شمال الضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، إن الجيش يدرس توسيع عملياته العسكرية في مناطق شمال الضفة خصوصا في جنين.

وأوضحت قناة (كان) أن هذه العملية تستهدف معامل الإنتاج سواء كانت تلك التي تستخدم لتصنيع العبوات الناسفة أو الصواريخ المحلية بعد محاولة لإطلاق صاروخ اليوم من جنين.

ولفتت القناة، إلى أن إطلاق الصاروخ يشكل تحدياً حتى وإن فشلت العملية، مشيرةً إلى أن المؤسسة الأمنية تواصل التحقيق في الحدث للوصول للقائمين على محاولة إطلاقه.

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