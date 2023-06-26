الاحتلال يقرر رفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة

رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عدم الإفراج عن الأسير المريض وليد دقة الذي يعاني ظروفًا صحية خطيرة.وقالت عائلة‎ وحملة إطلاق سراح الأسير دقة، إنّ لجنة الإفراجات قررت رفض طلب محامي الأسير للإفراج المبكر عنه، بادعاء أن قانون "منع الإرهاب" ينطبق عليه.وأشارت إلى أنّ اللجنة ادعت أنه لا يحق للأسير دقة طلب الإفراج المبكر، لافتةً إلى أنّ طاقم المحامين المدافعين عن الأسير وليد دقة سيقومون بدراسة القرار والاستئناف عليه إلى المحكمة المركزية.يذكر أن الأسير دقة أنهى محكومية المؤبد الفعلية الجائرة والبالغة 37 عاما في 24 من مارس الماضي، ولكنه لا يزال معتقلا بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في العام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم.