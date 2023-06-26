مجلس العلاقات: الاحتلال يستمر بممارسة جرائم التعذيب بشكل ممنهج ضد الأسرى

رام الله - دنيا الوطنقال مجلس العلاقات الدولية – فلسطين إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستمر بممارسة كافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.وأشار المجلس في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، إلى أن سلطات الاحتلال تعتمد تعذيب الأسرى والأسيرات وانتهاك حقوقهم بشكل ممنهج على الرغم من حظر التعذيب واستخدام العنف الجسدي وحظر المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة ضد الأسرى والمعتقلين ضمن القوانين الدوليةونوه المجلس أنه في يوم مساندة ضحايا التعذيب، لا بد من الالتفات إلى ما يقارب 4900 أسيراً فلسطينياً، بينهم 700 أسير مريض، و200 امرأة وطفل فضلا عن أكثر من ألف معتقل إداري يتعرضون لتعذيب ممنهج ومتعمد على يد قوات الاحتلال.وطالب المجلس الأمم المتحدة وكافة الدول الأعضاء بأن تضغط على النائب العام في محكمة الجنايات الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التحقيق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة التي ترتكبها دولة الاحتلال بشكل يومي، كما طالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإلزام دولة الاحتلال على الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتي تقتضي من أي دولة طرف أن تمنع استخدام التعذيب والممارسات المرتبطة به.