إقرار قروض طلبة التعليم العالي للفصل الدراسي الثاني 2022-2023

رام الله - دنيا الوطنأعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين عن انتهاء فرز الطلبات المُقدّمة من الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للحصول على قروض دراسية عن الفصل الدراسي الثاني من العام 2022-2023.وأوضح الصندوق أنه بإمكان الطلبة المتقدمين بطلبات للقروض؛ الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق ((https://eservices.iqrad.edu.ps لفحص قيمة القروض التي سيحصلوا عليها وتأكيد موافقتهم، ومن ثم التوجه لمؤسساتهم التعليمية لتوقيع الكمبيالات لاستكمال الحصول على القروض.وأشار الصندوق إلى أن توقيع الكمبيالات يبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 4/7/2023 وحتى موعد أقصاه الخميس 17/8/2023.