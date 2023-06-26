إقرار قروض طلبة التعليم العالي للفصل الدراسي الثاني 2022-2023
أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين عن انتهاء فرز الطلبات المُقدّمة من الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للحصول على قروض دراسية عن الفصل الدراسي الثاني من العام 2022-2023.
وأوضح الصندوق أنه بإمكان الطلبة المتقدمين بطلبات للقروض؛ الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق ((https://eservices.iqrad.edu.ps لفحص قيمة القروض التي سيحصلوا عليها وتأكيد موافقتهم، ومن ثم التوجه لمؤسساتهم التعليمية لتوقيع الكمبيالات لاستكمال الحصول على القروض.
وأشار الصندوق إلى أن توقيع الكمبيالات يبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 4/7/2023 وحتى موعد أقصاه الخميس 17/8/2023.
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