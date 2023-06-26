دعواتٌ لإحياء فجر عرفة في المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطندعت حراكاتٌ مقدسية لإحياء فجر عرفة غدًا الثلاثاء في المسجد الأقصى المبارك، وسط تصاعدٍ في هجمة الاحتلال التهويدية واستفحال اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم.وتأتي هذه الدعواتُ للحشد والرباطِ في المسجد الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلالِ التهويدية بحقه.وكانت المرابطة المقدسية هنادي الحلواني، دعت للمحافظة على إعمار الأقصى، وحماية مصلياته من اعتداءات الاحتلال، وعلى رأسها مصلى باب الرحمة الذي يتعرض لانتهاكات مستمرة.وقالت الحلواني: إنّ "الاحتلال يستهدف مصلى باب الرحمة بمنع إدخال أي معدات له، ويستهدف رواده بالرصد والملاحقة والتصوير".وأضافت أن "الاحتلال بات يستخدم أسلوبًا جديدًا مع المصلى خاصة في شهر رمضان، ويقوم بتكسير معداته وإتلاف تمديدات الكهرباء والماء فيه".