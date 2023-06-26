زعارير يدعو للحشد في المسجدين الأقصى والإبراهيمي أيام عيد الأضحى

رام الله - دنيا الوطندعا النائب في المجلس التشريعي المنحل بالضفة، باسم زعارير لشد الرحال والرباط في المسجدين الأقصى والإبراهيمي أيام عيد الأضحى المبارك، والتصدي للهجمة الاحتلالية التهويدية عليهما.وأكد زعارير على أهمية تكثيف التواجد في المسجدين في ظل استمرار الهجمة الإسرائيلية المنظمة على مقدساتنا، ومحاولات تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيًا كما فعلوا في المسجد الإبراهيمي.وشدد زعارير على ضرورة التواجد المستمر للمصلين والمرابطين في المسجدين خاصة خلال فترة عيد الأضحى.ولفت زعارير إلى أنه بإمكان المصلين والمعتكفين استغلال فترة إجازة العيد لقضاء أوقات كافية في الأقصى والابراهيمي، للرباط والصلاة وصد عدوان المستوطنين وتدنيس هذه البقاع المباركة الشريفة.وأشار إلى أن عاطفة الشعب الفلسطيني قوية تجاه المسجدين بدوافع عقائدية ووطنية، كما أن أهل فلسطين يغارون عليهما كما يغارون على أعراضهم وأموالهم ولن يخذلوا مساجدهم.وأضاف أن الشعب الفلسطيني على استعداد لبذل كل ما يستطيع لحماية المسجد الأقصى والابراهيمي من التدنيس ومن مخططات الاحتلال للسيطرة عليهما.