ملك الأردن: لن نتراجع عن موقفنا من القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنجدد ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، التأكيد على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية، وأنه سيواصل القيام بواجبه تجاه الأهل في القدس وفلسطين لمساعدتهم وحمايتهم، والعمل على التصدي للمؤامرات التي تستهدفهم وتستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.وشدد العاهل الأردني، خلال لقائه عددا من وجهاء وأبناء وبنات لواء الرصيفة، وفق ما ذكرته وكالة "بترا"، على أنه "لا تراجع عن موقفي الشخصي وموقف الأردن" بالنسبة للقضية الفلسطينية، و"واجبنا الوقوف مع الشعب الفلسطيني وحمايته من المؤامرات".وقال: "نحن واعون للتحديات، ونعمل ليل نهار لحماية إخواننا الفلسطينيين".