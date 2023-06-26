وزير الزراعة ومدير عام جايكا يطلقان فعاليات مشروع تحسين الخدمات البيطرية وصحة الحيوان

رام الله - دنيا الوطنأطلق وزير الزراعة رياض عطاري، ومدير عام مكتب "جايكا" فلسطين ميتسوتاكا هوشي، مشروع تحسين الخدمات البيطرية وصحة الحيوان، بحضور رئيس قسم التعاون والتنمية الاقتصادية في الممثلية اليابانية يوسكي تابوتشي.وأوضحت وزارة الزراعة، في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، أن المشروع يأتي في إطار جهودها نحو تطوير القطاع الزراعي، وخاصة قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيزا للعلاقة المميزة بين الحكومتين الفلسطينية واليابانية.وأضافت أن هذا المشروع الذي يمتد لأربع سنوات يعتبر الأول من نوعه، ويهدف لتقوية الخدمات البيطرية ومأسستها وتعزيز قدرات الخدمات البيطرية للسيطرة على الأمراض الحيوانية، من خلال تحسين وتطوير نظام إدارة مكافحة أمراض الثروة الحيوانية، والمعلومات ذات الصلة بالأنشطة الخدماتية والتقارير، وتحسين القدرات الفنية لإجراء المسوحات الوبائية، والتقصي المرضي، والإنذار المبكر، وتشخيص الأمراض، وتطوير قدرات مختبر البيطرة المركزي في مجال الفحوصات النسيجية، وقدرات مختبر البيطرة الفرعي، لزيادة عدد الفحوصات المستخدمة، وتمكينه من زيادة عدد العينات الممكن استقبالها وفحصها.وثمن عطاري الدور الكبير الذي تلعبه اليابان في دعم القطاع الزراعي، وسنوات التعاون الطويلة التي كانت من خلال مشاريع تحسين كفاءة الإرشاد الزراعي وبرنامج "السيباد"، وبرنامج تطوير قدرات موظفي وزارة الزراعة في الحصول على شهادة الدكتوراه من الجامعات اليابانية (ثلاثة موظفين من وزارة الزراعة في المراحل النهائية لإتمام دراستهم)، مشيدا بالإنجازات المتحققة على الأرض وانعكاسها على تطوير القدرات والخدمات المقدمة من الوزارة.بدوره، أعرب هوشي عن شكره للوزير عطاري على ما تقدمه وزارة الزراعة من تسهيلات وقرارات وإمكانيات بتنفيذ برامج التعاون، وكذلك الدور الذي يلعبه وزير الزراعة شخصيا من خلال متابعته الحثيثة لمخرجات برامج التعاون الفلسطينية اليابانية، مؤكدا أنه سيسعى إلى تنفيذ مزيد من الأنشطة والتدخلات والبناء على ما تم تحقيقه.من جهته، أكد تابوتشي أن الممثلية اليابانية ستستمر في تطوير آفاق العلاقات الثنائية، وستسعى نحو مزيد من التمويل، خاصة ما له علاقة ببناء القدرات وتطوير الخدمات، وتعزيز القدرة على الوصول، واستهداف الأسر المهمشة، والتجمعات التي تعاني من ممارسات الاحتلال.وفي السياق ذاته، افتتح عطاري وهوشي فعاليات الاجتماع الأول للجنة التنسيقية العليا لمشروع تحسين الخدمات البيطرية، الذي سيبدأ تنفيذه فورا بعد إقرار الخطة ولمدة أربع سنوات.وحضر اللقاء، وكيل الوزارة عبد الله لحلوح، ومدير عام ديوان الوزير فاطمة ارشيد، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام محمود فطافطة، ومن الجانب الياباني، مسؤولة قطاع الزراعة هاروكا ساكاي، ومنسقة قطاع الزراعة نورس منصور، ومن مكتب الممثلية اليابانية رئيس فريق الخبراء الياباني في إدارة المشاريع مايدا، ونائبه سوجينو.