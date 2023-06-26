شؤون فلسطينية

وزير الزراعة ومدير عام جايكا يطلقان فعاليات مشروع تحسين الخدمات البيطرية وصحة الحيوان

وزير الزراعة ومدير عام جايكا يطلقان فعاليات مشروع تحسين الخدمات البيطرية وصحة الحيوان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق وزير الزراعة رياض عطاري، ومدير عام مكتب "جايكا" فلسطين ميتسوتاكا هوشي، مشروع تحسين الخدمات البيطرية وصحة الحيوان، بحضور رئيس قسم التعاون والتنمية الاقتصادية في الممثلية اليابانية يوسكي تابوتشي.

وأوضحت وزارة الزراعة، في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، أن المشروع يأتي في إطار جهودها نحو تطوير القطاع الزراعي، وخاصة قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيزا للعلاقة المميزة بين الحكومتين الفلسطينية واليابانية.

وأضافت أن هذا المشروع الذي يمتد لأربع سنوات يعتبر الأول من نوعه، ويهدف لتقوية الخدمات البيطرية ومأسستها وتعزيز قدرات الخدمات البيطرية للسيطرة على الأمراض الحيوانية، من خلال تحسين وتطوير نظام إدارة مكافحة أمراض الثروة الحيوانية، والمعلومات ذات الصلة بالأنشطة الخدماتية والتقارير، وتحسين القدرات الفنية لإجراء المسوحات الوبائية، والتقصي المرضي، والإنذار المبكر، وتشخيص الأمراض، وتطوير قدرات مختبر البيطرة المركزي في مجال الفحوصات النسيجية، وقدرات مختبر البيطرة الفرعي، لزيادة عدد الفحوصات المستخدمة، وتمكينه من زيادة عدد العينات الممكن استقبالها وفحصها.

وثمن عطاري الدور الكبير الذي تلعبه اليابان في دعم القطاع الزراعي، وسنوات التعاون الطويلة التي كانت من خلال مشاريع تحسين كفاءة الإرشاد الزراعي وبرنامج "السيباد"، وبرنامج تطوير قدرات موظفي وزارة الزراعة في الحصول على شهادة الدكتوراه من الجامعات اليابانية (ثلاثة موظفين من وزارة الزراعة في المراحل النهائية لإتمام دراستهم)، مشيدا بالإنجازات المتحققة على الأرض وانعكاسها على تطوير القدرات والخدمات المقدمة من الوزارة.

بدوره، أعرب هوشي عن شكره للوزير عطاري على ما تقدمه وزارة الزراعة من تسهيلات وقرارات وإمكانيات بتنفيذ برامج التعاون، وكذلك الدور الذي يلعبه وزير الزراعة شخصيا من خلال متابعته الحثيثة لمخرجات برامج التعاون الفلسطينية اليابانية، مؤكدا أنه سيسعى إلى تنفيذ مزيد من الأنشطة والتدخلات والبناء على ما تم تحقيقه.

من جهته، أكد تابوتشي أن الممثلية اليابانية ستستمر في تطوير آفاق العلاقات الثنائية، وستسعى نحو مزيد من التمويل، خاصة ما له علاقة ببناء القدرات وتطوير الخدمات، وتعزيز القدرة على الوصول، واستهداف الأسر المهمشة، والتجمعات التي تعاني من ممارسات الاحتلال.

وفي السياق ذاته، افتتح عطاري وهوشي فعاليات الاجتماع الأول للجنة التنسيقية العليا لمشروع تحسين الخدمات البيطرية، الذي سيبدأ تنفيذه فورا بعد إقرار الخطة ولمدة أربع سنوات.

وحضر اللقاء، وكيل الوزارة عبد الله لحلوح، ومدير عام ديوان الوزير فاطمة ارشيد، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام محمود فطافطة، ومن الجانب الياباني، مسؤولة قطاع الزراعة هاروكا ساكاي، ومنسقة قطاع الزراعة نورس منصور، ومن مكتب الممثلية اليابانية رئيس فريق الخبراء الياباني في إدارة المشاريع مايدا، ونائبه سوجينو.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقرر رفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة

الاحتلال يقرر رفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة

الاحتلال يحكم على الأسير عبد الرحمن البنا بالسجن 5 سنوات ونصف

الاحتلال يحكم على الأسير عبد الرحمن البنا بالسجن 5 سنوات ونصف

مجلس العلاقات: الاحتلال يستمر بممارسة جرائم التعذيب بشكل ممنهج ضد الأسرى

مجلس العلاقات: الاحتلال يستمر بممارسة جرائم التعذيب بشكل ممنهج ضد الأسرى

الإسلامية المسيحية تدين تصريحات نتنياهو وتعتبرها نتيجة لاختراق مبادرة السلام العربية

الإسلامية المسيحية تدين تصريحات نتنياهو وتعتبرها نتيجة لاختراق مبادرة السلام العربية

إقرار قروض طلبة التعليم العالي للفصل الدراسي الثاني 2022-2023

إقرار قروض طلبة التعليم العالي للفصل الدراسي الثاني 2022-2023

رأفت يدين تصريحات بن غفير ويدعو لتكثيف العمل الدبلوماسي لفضح جرائم الاحتلال

رأفت يدين تصريحات بن غفير ويدعو لتكثيف العمل الدبلوماسي لفضح جرائم الاحتلال

دعواتٌ لإحياء فجر عرفة في المسجد الأقصى

دعواتٌ لإحياء فجر عرفة في المسجد الأقصى

زعارير يدعو للحشد في المسجدين الأقصى والإبراهيمي أيام عيد الأضحى

زعارير يدعو للحشد في المسجدين الأقصى والإبراهيمي أيام عيد الأضحى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحكم على الأسير عبد الرحمن البنا بالسجن 5 سنوات ونصف

الاحتلال يحكم على الأسير عبد الرحمن البنا بالسجن 5 سنوات ونصف

مجلس العلاقات: الاحتلال يستمر بممارسة جرائم التعذيب بشكل ممنهج ضد الأسرى

مجلس العلاقات: الاحتلال يستمر بممارسة جرائم التعذيب بشكل ممنهج ضد الأسرى

الإسلامية المسيحية تدين تصريحات نتنياهو وتعتبرها نتيجة لاختراق مبادرة السلام العربية

الإسلامية المسيحية تدين تصريحات نتنياهو وتعتبرها نتيجة لاختراق مبادرة السلام العربية

إقرار قروض طلبة التعليم العالي للفصل الدراسي الثاني 2022-2023

إقرار قروض طلبة التعليم العالي للفصل الدراسي الثاني 2022-2023

رأفت يدين تصريحات بن غفير ويدعو لتكثيف العمل الدبلوماسي لفضح جرائم الاحتلال

رأفت يدين تصريحات بن غفير ويدعو لتكثيف العمل الدبلوماسي لفضح جرائم الاحتلال

دعواتٌ لإحياء فجر عرفة في المسجد الأقصى

دعواتٌ لإحياء فجر عرفة في المسجد الأقصى

زعارير يدعو للحشد في المسجدين الأقصى والإبراهيمي أيام عيد الأضحى

زعارير يدعو للحشد في المسجدين الأقصى والإبراهيمي أيام عيد الأضحى

الديمقراطية تعقب على مخطط تشغيل مطار رامون لسكان غزة

الديمقراطية تعقب على مخطط تشغيل مطار رامون لسكان غزة

منوعات

بالفيديو: ممثلة مصرية تتحدث عن فترة خطوبتها بالفنان تامر حسني

بالفيديو: ممثلة مصرية تتحدث عن فترة خطوبتها بالفنان تامر حسني

ريهام حجاج ترزق بتوأم والجمهور يتفاعل

ريهام حجاج ترزق بتوأم والجمهور يتفاعل

بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لعمل جديد

بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لعمل جديد

أحمد سعد يتحدث عن سبب نجاح أغنية &quot;اختياراتي&quot;

أحمد سعد يتحدث عن سبب نجاح أغنية "اختياراتي"

بالفيديو.. رقص مثير لسيرين عبد النور ورامي عياش بحفل زفاف

بالفيديو.. رقص مثير لسيرين عبد النور ورامي عياش بحفل زفاف

ما حقيقة حمل ابنة أصالة نصري؟

ما حقيقة حمل ابنة أصالة نصري؟

بالصور..ليلى زاهر تحتفل بميلاد شقيقتها ملك

بالصور..ليلى زاهر تحتفل بميلاد شقيقتها ملك

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

عربي

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

البرلمان العربي يرحب بقرار الإدارة الأمريكية بوقف كافة أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات

البرلمان العربي يرحب بقرار الإدارة الأمريكية بوقف كافة أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات

العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية