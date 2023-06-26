الاحتلال يصادق على 5,623 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

رام الله - دنيا الوطنصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على بناء 5,623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.وتشمل المصادقة على إيداع مخططات لبناء 4,291 وحدة استيطانية جديدة، في مرحلة متقدمة من مراحل التخطيط والبناء لدى الاحتلال، تسبق طرح مناقصات لتنفيذ مشاريع البناء.كما تشمل تقديم مخططات لبناء 1,332 للمصادقة عليها بعد عقد جلسة للاستماع إلى الاعتراضات، قبل المصادقة النهائية عليها وإعداد المناقصات.وبحسب ما نقلته وسائل اعلام إسرائيلية، فقد تمت المصادقة على 1000 وحدة استيطانية جديدة أكثر مما كانت حكومة الاحتلال قد صادقت عليه الأسبوع الماضي، ستقام في مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، تضاف إلى المخططات، بموجب اتفاق بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.