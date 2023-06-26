دائرة مناهضة الأبارتهايد في المنظمة تنهي زيارتها إلى أوروبا

رام الله - دنيا الوطنأنهى وفد دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، زياراته إلى عدة دول أوروبية، في أطار عمل الدائرة لتشكيل جبهة عالمية لمناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، وتحضيرا لعقد مؤتمر دولي لمناهضة الأبارتهايد.وكانت الدائرة قد نظمت عدة زيارات إلى دول ألمانيا، بلجيكا، هولندا وفرنسا، للقاء حزب اليسار الألماني ووزارتي الخارجية الألمانية والبلجيكية، ومؤسسة روزا لوكسمبورغ، ومؤسسة "كوبي" الألمانية، وممثلو حزبي العمل والخضر، والحزب الاشتراكي البلجيكي، ومؤسسة ECCP"" ومؤسسات تضامنية مع القضية الفلسطينية، وممثلو عن حزب "الشين فين"، ومسؤولة كتلة اليسار في البرلمان الأوروبي، ومركز الدعم الحقوقي في هولندا، والمركز الأوروبي للدعم القانوني.وضم الوفد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد)، رمزي رباح، ومدير عام الدائرة ماهر عامر.وبحث الوفد في زيارته، أبرز مستجدات القضية الفلسطينية، وسياسات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، القائمة على التهجير والتطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والسيطرة على الأرض الفلسطينية وفق سياسة ممنهجة، أساسها الضم لأكثر من 60% من الضفة المحتلة، وتكثيف الاستيطان في إطار مشروع تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، وتصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.وناقش وفد الدائرة خلال اللقاءات، أوضاع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والسياسة الأمريكية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تصفية عمل (أونروا)، من خلال تجفيف مصادر تمويلها، وصولا لإنهاء مهامها وخدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني في كل مخيمات اللجوء، حيث طالب الوفد بضرورة استمرار التمويل الثابت والمستدام للوكالة.وتطرق الوفد خلال زياراته إلى ضرورة عقد ملتقيات أوروبية على كافة المستويات، وصولا لعقد مؤتمر دولي قانوني، لمناهضة منظومة الفصل العنصري والاستعمار الإسرائيلي.وأوضح الوفد خلال زياراته، خطة عمل دائرة مناهضة الفصل العنصري، إضافة إلى تحركات الدائرة على الصعيد الدولي من اجل مكافحة منظومة الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني.وسلم وفد الدائرة خلال سلسلة زياراته؛ وثيقة مفصلة حول عمليات الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية، وقائمة بأسماء الوزراء وأعضاء (كنيست) المقيمين بالمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي، إضافة إلى النداء الصادر عن المؤتمر الوطني الأول لمناهضة منظومة الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.وشارك وفد الدائرة خلال سلسلة زياراته؛ الدكتور جورج رشماوي وحمدان الضميري وديتر لوين بيرغكر من المبادرة الأوروبية الفلسطينية لمناهضة الأبارتهايد، وممثلو سفارات فلسطين في ألمانيا وبلجيكا، والسفير الفلسطيني في البرلمان الأوروبي.وفي ختام اللقاءات، نظمت الجالية الفلسطينية في ألمانيا وتجمع الشباب الفلسطيني والعربي في بلجيكا، عدة لقاءات سياسية مع أبناء الجالية وأطرها، حول تطورات القضية الفلسطينية في مدينة برلين ومدينة كولون وبون في ألمانيا، ومدينة بروكسل في بلجيكا، تحدث خلالها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي رباح عن الوضع الفلسطيني الراهن، والتطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية، جراء سياسة الاحتلال الإسرائيلي من خلال التهجير والضم وتوسيع الاستيطان، مضيفا أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا في وجه مخططات الاحتلال العنصرية، من خلال المقاومة الشعبية بكافة أشكالها.وخلال اللقاءات، حيّا رباح أبناء الجالية الفلسطينية في ألمانيا وبلجيكا، على دورهم المميز في إسناد القضية الفلسطينية، داعيا إلى تنسيق جهودهم وتطوير عملهم، من خلال الاندماج والتأثير في الأطر والأحزاب الأوروبية؛ المساندة للقضية الفلسطينية، ومشيداً بالدور التاريخي للجالية الفلسطينية في أوروبا بشكل عام وفي ألمانيا بشكل خاص.الجدير ذكره أن التحضيرات لعقد ملتقى على المستوى العربي قد قطعت شوطاً رئيسياً، من خلال عقد لقاءات مع اتحاد المحامين العرب في القاهرة، واتحاد الحقوقيين العرب، ومع نقابة المحامين الأردنيين ومؤسسات حقوقية وقانونية، إضافة إلى لقاء مع شركاء الدائرة وبالتنسيق مع نقابة المحاميين الفلسطينيين، ورئيس لجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب، لتعزيز العمل المشترك من أجل ضمان نجاح فعالية الملتقى العربي خلال الأشهر القادمة.