شؤون فلسطينية

دائرة مناهضة الأبارتهايد في المنظمة تنهي زيارتها إلى أوروبا

دائرة مناهضة الأبارتهايد في المنظمة تنهي زيارتها إلى أوروبا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أنهى وفد دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، زياراته إلى عدة دول أوروبية، في أطار عمل الدائرة لتشكيل جبهة عالمية لمناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، وتحضيرا لعقد مؤتمر دولي لمناهضة الأبارتهايد.

وكانت الدائرة قد نظمت عدة زيارات إلى دول ألمانيا، بلجيكا، هولندا وفرنسا، للقاء حزب اليسار الألماني ووزارتي الخارجية الألمانية والبلجيكية، ومؤسسة روزا لوكسمبورغ، ومؤسسة "كوبي" الألمانية، وممثلو حزبي العمل والخضر، والحزب الاشتراكي البلجيكي، ومؤسسة ECCP"" ومؤسسات تضامنية مع القضية الفلسطينية، وممثلو عن حزب "الشين فين"، ومسؤولة كتلة اليسار في البرلمان الأوروبي، ومركز الدعم الحقوقي في هولندا، والمركز الأوروبي للدعم القانوني.

وضم الوفد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد)، رمزي رباح، ومدير عام الدائرة ماهر عامر.

وبحث الوفد في زيارته، أبرز مستجدات القضية الفلسطينية، وسياسات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، القائمة على التهجير والتطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والسيطرة على الأرض الفلسطينية وفق سياسة ممنهجة، أساسها الضم لأكثر من 60% من الضفة المحتلة، وتكثيف الاستيطان في إطار مشروع تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، وتصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وناقش وفد الدائرة خلال اللقاءات، أوضاع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والسياسة الأمريكية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تصفية عمل (أونروا)، من خلال تجفيف مصادر تمويلها، وصولا لإنهاء مهامها وخدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني في كل مخيمات اللجوء، حيث طالب الوفد بضرورة استمرار التمويل الثابت والمستدام للوكالة.

وتطرق الوفد خلال زياراته إلى ضرورة عقد ملتقيات أوروبية على كافة المستويات، وصولا لعقد مؤتمر دولي قانوني، لمناهضة منظومة الفصل العنصري والاستعمار الإسرائيلي.

وأوضح الوفد خلال زياراته، خطة عمل دائرة مناهضة الفصل العنصري، إضافة إلى تحركات الدائرة على الصعيد الدولي من اجل مكافحة منظومة الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني.

وسلم وفد الدائرة خلال سلسلة زياراته؛ وثيقة مفصلة حول عمليات الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية، وقائمة بأسماء الوزراء وأعضاء (كنيست) المقيمين بالمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي، إضافة إلى النداء الصادر عن المؤتمر الوطني الأول لمناهضة منظومة الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.

وشارك وفد الدائرة خلال سلسلة زياراته؛ الدكتور جورج رشماوي وحمدان الضميري وديتر لوين بيرغكر من المبادرة الأوروبية الفلسطينية لمناهضة الأبارتهايد، وممثلو سفارات فلسطين في ألمانيا وبلجيكا، والسفير الفلسطيني في البرلمان الأوروبي.

وفي ختام اللقاءات، نظمت الجالية الفلسطينية في ألمانيا وتجمع الشباب الفلسطيني والعربي في بلجيكا، عدة لقاءات سياسية مع أبناء الجالية وأطرها، حول تطورات القضية الفلسطينية في مدينة برلين ومدينة كولون وبون في ألمانيا، ومدينة بروكسل في بلجيكا، تحدث خلالها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي رباح عن الوضع الفلسطيني الراهن، والتطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية، جراء سياسة الاحتلال الإسرائيلي من خلال التهجير والضم وتوسيع الاستيطان، مضيفا أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا في وجه مخططات الاحتلال العنصرية، من خلال المقاومة الشعبية بكافة أشكالها.

وخلال اللقاءات، حيّا رباح أبناء الجالية الفلسطينية في ألمانيا وبلجيكا، على دورهم المميز في إسناد القضية الفلسطينية، داعيا إلى تنسيق جهودهم وتطوير عملهم، من خلال الاندماج والتأثير في الأطر والأحزاب الأوروبية؛ المساندة للقضية الفلسطينية، ومشيداً بالدور التاريخي للجالية الفلسطينية في أوروبا بشكل عام وفي ألمانيا بشكل خاص.

الجدير ذكره أن التحضيرات لعقد ملتقى على المستوى العربي قد قطعت شوطاً رئيسياً، من خلال عقد لقاءات مع اتحاد المحامين العرب في القاهرة، واتحاد الحقوقيين العرب، ومع نقابة المحامين الأردنيين ومؤسسات حقوقية وقانونية، إضافة إلى لقاء مع شركاء الدائرة وبالتنسيق مع نقابة المحاميين الفلسطينيين، ورئيس لجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب، لتعزيز العمل المشترك من أجل ضمان نجاح فعالية الملتقى العربي خلال الأشهر القادمة.

أخبار ذات صلة

ملك الأردن: لن نتراجع عن موقفنا من القضية الفلسطينية

ملك الأردن: لن نتراجع عن موقفنا من القضية الفلسطينية

وزير الزراعة ومدير عام جايكا يطلقان فعاليات مشروع تحسين الخدمات البيطرية وصحة الحيوان

وزير الزراعة ومدير عام جايكا يطلقان فعاليات مشروع تحسين الخدمات البيطرية وصحة الحيوان

الاحتلال يصادق على 5,623 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

الاحتلال يصادق على 5,623 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

دائرة مناهضة الأبارتهايد في المنظمة تنهي زيارتها إلى أوروبا

دائرة مناهضة الأبارتهايد في المنظمة تنهي زيارتها إلى أوروبا

حمادة: مواجهة المشروع الصهيوني يتطلب استراتيجية نضالية لتطوير المقاومة والبناء على قرارات المركزي

حمادة: مواجهة المشروع الصهيوني يتطلب استراتيجية نضالية لتطوير المقاومة والبناء على قرارات المركزي

مؤتمر طلابي يدعو منظمة التحرير لعقد المؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين

مؤتمر طلابي يدعو منظمة التحرير لعقد المؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين

شاهد: الاحتلال يحقق في مقطع فيديو لإطلاق صاروخين من جنين

شاهد: الاحتلال يحقق في مقطع فيديو لإطلاق صاروخين من جنين

بحر: ندعو المحكمة الجنائية الدولية للشروع بآليات عملية لمحاسبة الاحتلال على جرية حصار غزة

بحر: ندعو المحكمة الجنائية الدولية للشروع بآليات عملية لمحاسبة الاحتلال على جرية حصار غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الزراعة ومدير عام جايكا يطلقان فعاليات مشروع تحسين الخدمات البيطرية وصحة الحيوان

وزير الزراعة ومدير عام جايكا يطلقان فعاليات مشروع تحسين الخدمات البيطرية وصحة الحيوان

دائرة مناهضة الأبارتهايد في المنظمة تنهي زيارتها إلى أوروبا

دائرة مناهضة الأبارتهايد في المنظمة تنهي زيارتها إلى أوروبا

حمادة: مواجهة المشروع الصهيوني يتطلب استراتيجية نضالية لتطوير المقاومة والبناء على قرارات المركزي

حمادة: مواجهة المشروع الصهيوني يتطلب استراتيجية نضالية لتطوير المقاومة والبناء على قرارات المركزي

مؤتمر طلابي يدعو منظمة التحرير لعقد المؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين

مؤتمر طلابي يدعو منظمة التحرير لعقد المؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين

حماس تدعو إلى معاقبة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني

حماس تدعو إلى معاقبة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني

الجبهة الشعبية تعلّق على أحاديث تشغيل مطار (رامون) لسكان قطاع غزة

الجبهة الشعبية تعلّق على أحاديث تشغيل مطار (رامون) لسكان قطاع غزة

سلطة النقد تحدد موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى

سلطة النقد تحدد موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى

الخارجية: رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية اعتراف إسرائيلي بمعاداة السلام

الخارجية: رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية اعتراف إسرائيلي بمعاداة السلام

منوعات

بالفيديو: ممثلة مصرية تتحدث عن فترة خطوبتها بالفنان تامر حسني

بالفيديو: ممثلة مصرية تتحدث عن فترة خطوبتها بالفنان تامر حسني

ريهام حجاج ترزق بتوأم والجمهور يتفاعل

ريهام حجاج ترزق بتوأم والجمهور يتفاعل

بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لعمل جديد

بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لعمل جديد

أحمد سعد يتحدث عن سبب نجاح أغنية &quot;اختياراتي&quot;

أحمد سعد يتحدث عن سبب نجاح أغنية "اختياراتي"

بالفيديو.. رقص مثير لسيرين عبد النور ورامي عياش بحفل زفاف

بالفيديو.. رقص مثير لسيرين عبد النور ورامي عياش بحفل زفاف

ما حقيقة حمل ابنة أصالة نصري؟

ما حقيقة حمل ابنة أصالة نصري؟

بالصور..ليلى زاهر تحتفل بميلاد شقيقتها ملك

بالصور..ليلى زاهر تحتفل بميلاد شقيقتها ملك

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

عربي

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

البرلمان العربي يرحب بقرار الإدارة الأمريكية بوقف كافة أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات

البرلمان العربي يرحب بقرار الإدارة الأمريكية بوقف كافة أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات

العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية