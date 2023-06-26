شؤون فلسطينية

حمادة: مواجهة المشروع الصهيوني يتطلب استراتيجية نضالية لتطوير المقاومة والبناء على قرارات المركزي

حمادة: مواجهة المشروع الصهيوني يتطلب استراتيجية نضالية لتطوير المقاومة والبناء على قرارات المركزي
معتصم حمادة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤول دائرة الإعلام والتوثيق والنشر في الجبهة معتصم حمادة، أن شعبنا الفلسطيني يقف أمام نهاية فصل للمشروع الإسرائيلي وبداية فصل جديد للمشروع، وكذلك أمام نهاية فصل في المشروع الوطني الفلسطيني وبداية فصل جديد فيه، بكل ما يمليه على شعبنا في نهاية الفصلين وبدايتهما للمشروعين من واجبات تتطلب تطوير البرنامج الوطني الفلسطيني.

وشدد حمادة خلال أمسية سياسية نظمتها دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية عبر تطبيق (زووم) وحاوره فيها فؤاد بكر رئيس الدائرة، شدد أننا أمام فصل ثالث للمشروع الإسرائيلي الذي يقول إنه آن الأوان لإقامة (إسرائيل الكبرى) باعتبار أن الأراضي الواقعة بين النهر والبحر هي "ملك للشعب اليهودي حصراً" ما يتطلب تحويل كل أرض فلسطين لدولة يهودية وضم كافة الأراضي المحتلة (باستثناء قطاع غزة الذي يشكل عبئاً على المشروع الصهيوني) لإسرائيل.

وأوضح حمادة أن الفصل الثالث للمشروع الإسرائيلي يأتي بعد نهاية فصلين انتهى الأول بقيام (إسرائيل) بعد نكبة عام 1948 واحتلال 78% من فلسطين، والثاني بنكسة 1967 واحتلال ما تبقى من فلسطين وأراضٍ عربية ونجاح (إسرائيل) بتأكيد جدارتها بأنها قاعدة للإمبريالية الأميركية في المنطقة والعصب لضرب المشروع القومي العربي والمشروع الوطني الفلسطيني.

وقال حمادة إن "الأغلبية المتطرفة في دولة الاحتلال الإسرائيلي هي من تملك زمام الحكم والسيطرة، وهذا هو واقع المجتمع الإسرائيلي"، مضيفاً "الحراكات والتظاهرات في داخل إسرائيل لا علاقة لها بمشروع الضم ومشروع إسرائيل الكبرى".

وأشار حمادة إلى أن الضم مشروع إسرائيلي تتولاه كل الحكومات المتعاقبة وهذا يدفعها لإزالة كل العوائق لتسريع الاستيطان ما دفع لإحالة ملف الاستيطان للمستوطن سموتريتش.

وأضاف أن ما يجري في الضفة الفلسطينية، في ترمسعيا وعوريف وحوارة وجبل صبيح وأم صفا ومناطق أخرى من جرائم للمستوطنين بدعم وإسناد من قوات الاحتلال هو بداية لرسم خطوط تماس بين المستوطنات الإسرائيلية والبلدات الفلسطينية، ما يتطلب إطلاق مشروع تسليح الشعب وتشكيل فصائل المقاومة الوطنية في الضفة لتحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية وحماية المواطنين وتوحيد أدوات النضال ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته. وشدد أن الرد السياسي المباشر لمشروع الضم يتطلب بسط السيادة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة بحدود 1967 والتعامل مع إسرائيل أنها دولة عدوان واحتلال على شعبنا.

وبين حمادة أن السلطة أصبحت عاجزة عن تقديم أي شيء وحولت القضية الفلسطينية لتفاهمات أمنية من جانب واحد، داعياً إلى البناء على قرارات المجلس المركزي ما يتطلب إطلاق حوار وطني مع الحركة الشعبية وفصائل العمل الوطني لرسم استراتيجية نضالية لتطوير المقاومة الشعبية والمسلحة وتعزيز تماسكها وقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية الداخلية والإسرائيلية.

ونوه حمادة إلى أن حركة (حماس) لا تملك برنامجاً ولا استراتيجيةً واضحة المعالم لإقامة الدولة الفلسطينية بل تملك استراتيجية الانتظار والترقب، حيث نجحت سلطة الأمر الواقع في تحييد قطاع غزة وفك معظم روابطه السياسية مع الضفة وتعطيل الحراكات الجماهيرية السياسية التي من المفترض أن تشكل الصدى المدوي لما يدور في الضفة من مقاومة شعبية ومسلحة.

ولفت إلى أن التلحف بالمقاومة دون استراتيجية سياسية واضحة المعالم والأهداف من شأنها أن تحول المقاومة إلى شكل من أشكال الابتزاز السياسي وغطاء لسياسات لا تبدو في جوهرها بعيدة عن السياسات اليومية للسلطة الفلسطينية في إدارتها اليومية للمجتم.

أخبار ذات صلة

ملك الأردن: لن نتراجع عن موقفنا من القضية الفلسطينية

ملك الأردن: لن نتراجع عن موقفنا من القضية الفلسطينية

وزير الزراعة ومدير عام جايكا يطلقان فعاليات مشروع تحسين الخدمات البيطرية وصحة الحيوان

وزير الزراعة ومدير عام جايكا يطلقان فعاليات مشروع تحسين الخدمات البيطرية وصحة الحيوان

الاحتلال يصادق على 5,623 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

الاحتلال يصادق على 5,623 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

دائرة مناهضة الأبارتهايد في المنظمة تنهي زيارتها إلى أوروبا

دائرة مناهضة الأبارتهايد في المنظمة تنهي زيارتها إلى أوروبا

حمادة: مواجهة المشروع الصهيوني يتطلب استراتيجية نضالية لتطوير المقاومة والبناء على قرارات المركزي

حمادة: مواجهة المشروع الصهيوني يتطلب استراتيجية نضالية لتطوير المقاومة والبناء على قرارات المركزي

مؤتمر طلابي يدعو منظمة التحرير لعقد المؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين

مؤتمر طلابي يدعو منظمة التحرير لعقد المؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين

شاهد: الاحتلال يحقق في مقطع فيديو لإطلاق صاروخين من جنين

شاهد: الاحتلال يحقق في مقطع فيديو لإطلاق صاروخين من جنين

بحر: ندعو المحكمة الجنائية الدولية للشروع بآليات عملية لمحاسبة الاحتلال على جرية حصار غزة

بحر: ندعو المحكمة الجنائية الدولية للشروع بآليات عملية لمحاسبة الاحتلال على جرية حصار غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الزراعة ومدير عام جايكا يطلقان فعاليات مشروع تحسين الخدمات البيطرية وصحة الحيوان

وزير الزراعة ومدير عام جايكا يطلقان فعاليات مشروع تحسين الخدمات البيطرية وصحة الحيوان

دائرة مناهضة الأبارتهايد في المنظمة تنهي زيارتها إلى أوروبا

دائرة مناهضة الأبارتهايد في المنظمة تنهي زيارتها إلى أوروبا

حمادة: مواجهة المشروع الصهيوني يتطلب استراتيجية نضالية لتطوير المقاومة والبناء على قرارات المركزي

حمادة: مواجهة المشروع الصهيوني يتطلب استراتيجية نضالية لتطوير المقاومة والبناء على قرارات المركزي

مؤتمر طلابي يدعو منظمة التحرير لعقد المؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين

مؤتمر طلابي يدعو منظمة التحرير لعقد المؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين

حماس تدعو إلى معاقبة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني

حماس تدعو إلى معاقبة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني

الجبهة الشعبية تعلّق على أحاديث تشغيل مطار (رامون) لسكان قطاع غزة

الجبهة الشعبية تعلّق على أحاديث تشغيل مطار (رامون) لسكان قطاع غزة

سلطة النقد تحدد موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى

سلطة النقد تحدد موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى

الخارجية: رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية اعتراف إسرائيلي بمعاداة السلام

الخارجية: رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية اعتراف إسرائيلي بمعاداة السلام

منوعات

بالفيديو: ممثلة مصرية تتحدث عن فترة خطوبتها بالفنان تامر حسني

بالفيديو: ممثلة مصرية تتحدث عن فترة خطوبتها بالفنان تامر حسني

ريهام حجاج ترزق بتوأم والجمهور يتفاعل

ريهام حجاج ترزق بتوأم والجمهور يتفاعل

بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لعمل جديد

بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لعمل جديد

أحمد سعد يتحدث عن سبب نجاح أغنية &quot;اختياراتي&quot;

أحمد سعد يتحدث عن سبب نجاح أغنية "اختياراتي"

بالفيديو.. رقص مثير لسيرين عبد النور ورامي عياش بحفل زفاف

بالفيديو.. رقص مثير لسيرين عبد النور ورامي عياش بحفل زفاف

ما حقيقة حمل ابنة أصالة نصري؟

ما حقيقة حمل ابنة أصالة نصري؟

بالصور..ليلى زاهر تحتفل بميلاد شقيقتها ملك

بالصور..ليلى زاهر تحتفل بميلاد شقيقتها ملك

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

عربي

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

البرلمان العربي يرحب بقرار الإدارة الأمريكية بوقف كافة أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات

البرلمان العربي يرحب بقرار الإدارة الأمريكية بوقف كافة أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات

العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية