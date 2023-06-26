دولي

روسيا تحقق إذا كان للغرب علاقة بمحاولة تمرد قوات فاغنر

روسيا تحقق إذا كان للغرب علاقة بمحاولة تمرد قوات فاغنر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الاستخبارات الروسية، تحقق فيما إذا كانت دول الغرب ضالعة في محاولة "فاغنر" التمرد.

وأضاف لافروف أن العديد من وزراء الخارجية لول مختلفة أعربوا عن تضامنهم مع روسيا على خلفية الحدث لكن بعضهم طلبوا عدم الإعلان عن مكالماتهم.

وأوضح أن السفيرة الأمريكية اتصلت بمسؤولين روس وبحثت معهم محاولة التمرد الفاشلة واعتبرت ذلك شأنا داخليا، مبيناً أنها أرسلت إشارات إلى ممثلي روسيا بأن واشنطن لا علاقة لها بمحاولة التمرد ومهتمه بسلامة الأسلحة النووية.

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