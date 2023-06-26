شؤون فلسطينية

"الإحصاء": انخفاض أسعار المنتج الشهر الماضي

"الإحصاء": انخفاض أسعار المنتج الشهر الماضي
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضا مقداره 1.91% خلال شهر أيار 2023، إذ بلغ الرقم القياسي العام 105.86 خلال شهر أيار 2023 مقارنة بـ107.92 خلال شهر نيسان.

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً خلال شهر مايو / أيار

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضا مقداره 2.03%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا 105.60 خلال شهر أيار 2023 مقارنة  ﺒبـ107.80 خلال شهر نيسان.

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة خلال شهر أيار

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضا مقداره 0.74%، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 108.26 خلال شهر أيار 2023 مقارنة بـ109.06 خلال شهر نيسان 2023 (سنة الأساس 2019=100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسة خلال شهر أيار

سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضا مقداره 5.85% خلال شهر أيار 2023 مقارنة بشهر نيسان 2023، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضا مقداره 4.15%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 11.36%، إذ بلغ متوسط سعر كل من: الحبوب، القمح الحبة القصيرة 88.25 شيقلا/50كغم، والشعير 96.40 شيقلا/50كغم، والعدس الحبة الكبيرة 259.79 شيقلا/50كغم، واللوبياء الحبة الوسط 391.86 شيقلا/50كغم، والبيكا 186.89 شيقلا/50كغم، والبازيلاء 141.07 شيقلا/50كغم، ومتوسط سعر كل من: الخضراوات، بندورة البيوت البلاستيكية 1.35 شيقل/كغم، وخيار البيوت البلاستيكية 1.46 شيقل/كغم، والكوسا صغيرة الحجم 1.92 شيقل/كغم، والباذنجان العجمي 0.98 شيقل/كغم، والفلفل الأخضر الحار 1.53 شيقل/كغم، والفلفل الأخضر الحلو 1.84 شيقل/كغم، والفاصولياء الخضراء الرفيعة 2.67 شيقل/كغم، والبصل الجاف البلدي 1.37 شيقل/كغم، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر كل من: البامية الخضراء 29.88 شيقلا/كغم، والبصل الأخضر مع ورق 6.99 شيقل/كغم.

سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضا مقداره 6.14%، وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني انخفاضا مقداره 0.43%، إذ بلغ متوسط سعر كل من: الخروف البلدي الحي 31.32 شيقلا/كغم، والماعز البلدي الحي 34.12 شيقلا/كغم، والبيض الطازج 14.28 شيقلا/2كغم، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر كل من: الدجاج اللاحم الحي الكبير 11.03 شيقلا/كغم، والعجل البلدي الحي 17.91 شيقلا/كغم.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة ارتفاعا نسبته 2.39%، إذ بلغ متوسط سعر الليمون 1.56 شيقل/كغم، والخوخ البلدي 4.14 شيقل/كغم، وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا مقداره 2.03% خلال شهر أيار 2023 مقارنة بشهر نيسان 2023، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا مقداره 0.27%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، بسبب انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 5.86%، وصناعة منتجات المخابز بمقدار 3.41%، وصناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 1.31%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 0.66%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 0.33%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة المنسوجات بنسبة 1.20%، وتجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات بنسبة 0.75%، وتجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.64%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.61%.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا طفيفاً مقداره 0.05%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

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