شؤون فلسطينية

نادي الأسير: أربعة معتقلين إداريين من الخليل يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

نادي الأسير: أربعة معتقلين إداريين من الخليل يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير إن أربعة معتقلين إداريين من محافظة الخليل، يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام في زنازين سجن (عوفر) منذ تسعة أيام، رفضا لاعتقالهم الإداريّ.

والأسرى المضربون هم: أنس إبراهيم شديد (26 عاما)، والمحامي محمود عبد الحليم تلاحمة (32 عاما)، وعبد الله محمد عبيدو (36 عاما)، ومحمد أحمد دنديس (25 عاما).

ولفت نادي الأسير، في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، إلى أنّ المعتقل شديد، تعرض للاعتقال ثلاث مرات سابقا، وجميع اعتقالاته إدارية، ومجموع سنوات ما أمضاه في سجون الاحتلال ثلاث سنوات، وخلال هذه الاعتقالات نفّذ إضرابين الأول مدته 90 يوما وكان في عام 2016، والثاني لمدة 25 يوما، علما أنه معتقل منذ 22 آذار 2023، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري مدته 6 شهور، خلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداري، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف.

وأضافت أن المعتقل تلاحمة، هو محامٍ وأسير سابق أمضى عامين ونصف في سجون الاحتلال، وخضع لأكثر من مرة للتحقيق، علما أنه متزوج وأب لطفلين، وهو معتقل منذ 22 آذار 2023، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته 6 شهور، وخلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ المحكمة رفضت الاستئناف.

ولفتت إلى أن المعتقل عبيدو هو أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 5 سنوات ونصف، جلها رهن الاعتقال الإداريّ، وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر أيار 2023، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة شهور.

ويواصل المعتقل دنديس الإضراب عن الطعام، علما أنه معتقل منذ 23 آذار 2023، وهذا الاعتقال الأول له، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور.

وأكد نادي الأسير أن إضراب المعتقلين الأربعة يأتي مع استمرار تصاعد جريمة الاعتقال الإداري منذ العام المنصرم، وخلال العام الجاري، فقد وصل عدد المعتقلين الإداريين وفق آخر المعطيات، 1083 معتقلًا بينهم 17 طفلًا وثلاث أسيرات.

أخبار ذات صلة

بحر: ندعو المحكمة الجنائية الدولية للشروع بآليات عملية لمحاسبة الاحتلال على جرية حصار غزة

بحر: ندعو المحكمة الجنائية الدولية للشروع بآليات عملية لمحاسبة الاحتلال على جرية حصار غزة

&quot;الإحصاء&quot;: انخفاض أسعار المنتج الشهر الماضي

"الإحصاء": انخفاض أسعار المنتج الشهر الماضي

نادي الأسير: أربعة معتقلين إداريين من الخليل يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

نادي الأسير: أربعة معتقلين إداريين من الخليل يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

غزة: الداخلية تباشر تطبيق خطة عيد الأضحى المبارك

غزة: الداخلية تباشر تطبيق خطة عيد الأضحى المبارك

كيف علّقت حماس على تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة؟

كيف علّقت حماس على تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة؟

كهرباء غزة تصدر إرشادات للمواطنين بشأن حفظ اللحوم خلال العيد

كهرباء غزة تصدر إرشادات للمواطنين بشأن حفظ اللحوم خلال العيد

البحرية بغزة تعلن إغلاق البحر أمام حركة الصيد خلال إجازة عيد الأضحى

البحرية بغزة تعلن إغلاق البحر أمام حركة الصيد خلال إجازة عيد الأضحى

التنمية تُوضح بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

التنمية تُوضح بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تدعو إلى معاقبة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني

حماس تدعو إلى معاقبة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني

الخارجية: رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية اعتراف إسرائيلي بمعاداة السلام

الخارجية: رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية اعتراف إسرائيلي بمعاداة السلام

المرور بغزة: ثلاث إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ثلاث إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أبو مرزوق: الشكاوى البرلمانية عن حصار غزة ضرورة لوضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته

أبو مرزوق: الشكاوى البرلمانية عن حصار غزة ضرورة لوضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته

واشنطن: عريضة تطالب إدارة بايدن بالتدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

واشنطن: عريضة تطالب إدارة بايدن بالتدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

نتنياهو: ينبغي قطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين بدولة مستقلة

نتنياهو: ينبغي قطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين بدولة مستقلة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

منوعات

بالفيديو: ممثلة مصرية تتحدث عن فترة خطوبتها بالفنان تامر حسني

بالفيديو: ممثلة مصرية تتحدث عن فترة خطوبتها بالفنان تامر حسني

ريهام حجاج ترزق بتوأم والجمهور يتفاعل

ريهام حجاج ترزق بتوأم والجمهور يتفاعل

بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لعمل جديد

بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لعمل جديد

أحمد سعد يتحدث عن سبب نجاح أغنية &quot;اختياراتي&quot;

أحمد سعد يتحدث عن سبب نجاح أغنية "اختياراتي"

بالفيديو.. رقص مثير لسيرين عبد النور ورامي عياش بحفل زفاف

بالفيديو.. رقص مثير لسيرين عبد النور ورامي عياش بحفل زفاف

ما حقيقة حمل ابنة أصالة نصري؟

ما حقيقة حمل ابنة أصالة نصري؟

بالصور..ليلى زاهر تحتفل بميلاد شقيقتها ملك

بالصور..ليلى زاهر تحتفل بميلاد شقيقتها ملك

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

عربي

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

البرلمان العربي يرحب بقرار الإدارة الأمريكية بوقف كافة أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات

البرلمان العربي يرحب بقرار الإدارة الأمريكية بوقف كافة أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات

العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية