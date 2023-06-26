غزة: الداخلية تباشر تطبيق خطة عيد الأضحى المبارك

رام الله - دنيا الوطنباشرت الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، تطبيق خطة عيد الأضحى المبارك؛ في إطار توفير الأجواء المناسبة للمواطنين وحفظ النظام والسكينة العامة.وتنفذ وزارة الداخلية في كل عام، خطة متكاملة لانتشار أجهزتها وإداراتها المختصة، وفق أمر عمليات مركزي خاص بعيد الأضحى المبارك، يبدأ قبيل العيد ويستمر على مدار أيامه.وتشمل الخطة، الانتشار في جميع المرافق والأماكن العامة والحيوية التي يرتادها المواطنون، بالإضافة إلى الأماكن الترفيهية والشريط الساحلي، إلى جانب تأمين صلاة العيد في الساحات العامة بجميع المحافظات.وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الداخلية والأمن الوطني إياد البزم أن الداخلية أنهت ترتيباتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ من أجل توفير أجواء الراحة والطمأنينة للمواطنين، والأجواء الملائمة لقضاء إجازة العيد.وأوضح البزم، في تصريح لموقع الداخلية، أن العديد من الأجهزة والإدارات، وفي مقدمتها المديرية العامة للشرطة بإداراتها المختلفة، تشارك في تنفيذ الخطة من خلال تسهيل الحركة المرورية في الشوارع والمفترقات الرئيسية، ومتابعة الأسواق والبضائع.ولفت البزم إلى أن جميع أجهزة الوزارة في حالة استعداد وجاهزية عالية خلال استقبال عيد الأضحى من أجل إنجاح الخطة، وتوفير الأجواء الملائمة لتمكين المواطنين من تأدية مناسك العيد والعادات المجتمعية.في السياق، تعمل المباحث العامة من خلال دوائرها المختصة على متابعة ومراقبة كافة مزارع المواشي قبل العيد، للتأكد من سلامة إجراءات التعامل مع الأضاحي، ومطابقتها للتعليمات الصادرة عن الوزارات المختصة.كما تتابع الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بالوزارة، خلال أيام العيد، أماكن ذبح الأضاحي لمراقبة عمل الجمعيات الخيرية التي تنشط في هذا المجال، والتأكد من سلامة الإجراءات التي تقوم بها في توزيع اللحوم.من جانبها، تتابع فرق السلامة بمديرية الدفاع المدني اتخاذ إجراءات السلامة في الأماكن الترفيهية والمتنزهات حفاظاً على سلامة الأطفال والمواطنين بشكل عام.ختاماً، هنأ البزم أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات بحلول عيد الأضحى المبارك، وخصّ بالتهنئة حجاج بيت الله الحرام الذين كتب الله لهم أداء فريضة الحج هذا العام.