شؤون فلسطينية

كيف علّقت حماس على تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة؟

كيف علّقت حماس على تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة؟
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "تصريحات نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الفاشية حول ضرورة العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين بإقامة دولة لهم، تؤكد مجدداّ وبوضوح أهداف الكيان الفاشي القائم على فكرة الإبادة والتطهير العرقي، والاستيطان الإحلالي، بعيداً عن شعارات السلام المزعوم والزائف".

وأضافت الحركة، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن "تصريحات نتنياهو تستدعي من قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية إعادة النظر في التزاماتها مع الاحتلال وفي مسار التسوية والمفاوضات العبثية، ووقف كل أشكال التعاون والتنسيق الأمني معه، وتحويل البوصلة باتجاه تعزيز الموقف الوطني ضد الاحتلال على قاعدة استمرار الثورة حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، فدولتنا وحقوقنا الوطنية تُنتزع بالقوة ولا تستجدى من الأعداء".

ودعت "أشقاءنا العرب إلى تفعيل مقاطعة الكيان المحتل ووقف كل أشكال التطبيع معه، والذي لم يزده إلا عدوانية وغطرسة، وفتح شهيته على مزيد من الوحشية وسرقة الأرض وانتهاك كرامة الانسان وحرمة المقدسات".

كما دعت (حماس) "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة تلك المواقف والتصريحات التي تجاوزت أبسط الحقوق وانتهكت كل القوانين والقرارات ذات الصلة حتى باتت تهدّد السلم والأمن في المنطقة، ما يُلقي بمزيد من المسؤولية على الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية كافة ذات الصلة".

 

أخبار ذات صلة

بحر: ندعو المحكمة الجنائية الدولية للشروع بآليات عملية لمحاسبة الاحتلال على جرية حصار غزة

بحر: ندعو المحكمة الجنائية الدولية للشروع بآليات عملية لمحاسبة الاحتلال على جرية حصار غزة

&quot;الإحصاء&quot;: انخفاض أسعار المنتج الشهر الماضي

"الإحصاء": انخفاض أسعار المنتج الشهر الماضي

نادي الأسير: أربعة معتقلين إداريين من الخليل يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

نادي الأسير: أربعة معتقلين إداريين من الخليل يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

غزة: الداخلية تباشر تطبيق خطة عيد الأضحى المبارك

غزة: الداخلية تباشر تطبيق خطة عيد الأضحى المبارك

كيف علّقت حماس على تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة؟

كيف علّقت حماس على تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة؟

كهرباء غزة تصدر إرشادات للمواطنين بشأن حفظ اللحوم خلال العيد

كهرباء غزة تصدر إرشادات للمواطنين بشأن حفظ اللحوم خلال العيد

البحرية بغزة تعلن إغلاق البحر أمام حركة الصيد خلال إجازة عيد الأضحى

البحرية بغزة تعلن إغلاق البحر أمام حركة الصيد خلال إجازة عيد الأضحى

التنمية تُوضح بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

التنمية تُوضح بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تدعو إلى معاقبة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني

حماس تدعو إلى معاقبة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني

الخارجية: رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية اعتراف إسرائيلي بمعاداة السلام

الخارجية: رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية اعتراف إسرائيلي بمعاداة السلام

المرور بغزة: ثلاث إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ثلاث إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أبو مرزوق: الشكاوى البرلمانية عن حصار غزة ضرورة لوضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته

أبو مرزوق: الشكاوى البرلمانية عن حصار غزة ضرورة لوضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته

واشنطن: عريضة تطالب إدارة بايدن بالتدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

واشنطن: عريضة تطالب إدارة بايدن بالتدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

نتنياهو: ينبغي قطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين بدولة مستقلة

نتنياهو: ينبغي قطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين بدولة مستقلة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

منوعات

بالفيديو: ممثلة مصرية تتحدث عن فترة خطوبتها بالفنان تامر حسني

بالفيديو: ممثلة مصرية تتحدث عن فترة خطوبتها بالفنان تامر حسني

ريهام حجاج ترزق بتوأم والجمهور يتفاعل

ريهام حجاج ترزق بتوأم والجمهور يتفاعل

بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لعمل جديد

بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لعمل جديد

أحمد سعد يتحدث عن سبب نجاح أغنية &quot;اختياراتي&quot;

أحمد سعد يتحدث عن سبب نجاح أغنية "اختياراتي"

بالفيديو.. رقص مثير لسيرين عبد النور ورامي عياش بحفل زفاف

بالفيديو.. رقص مثير لسيرين عبد النور ورامي عياش بحفل زفاف

ما حقيقة حمل ابنة أصالة نصري؟

ما حقيقة حمل ابنة أصالة نصري؟

بالصور..ليلى زاهر تحتفل بميلاد شقيقتها ملك

بالصور..ليلى زاهر تحتفل بميلاد شقيقتها ملك

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

عربي

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

البرلمان العربي يرحب بقرار الإدارة الأمريكية بوقف كافة أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات

البرلمان العربي يرحب بقرار الإدارة الأمريكية بوقف كافة أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات

العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية