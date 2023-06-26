كهرباء غزة تصدر إرشادات للمواطنين بشأن حفظ اللحوم خلال العيد



ولفتت إلى ضرورة "عدم وضع الغذاء الساخن في الثلاجة وتركه حتى يبرد وذلك حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية".



وأكملت "تفقد العازل المطاطي المحيط بباب الثلاجة ويمكن التأكد من ذلك بإغلاق باب الثلاجة على ورقة عادية ثم محاولة سحبها. حيث لا نستطيع سحبها بسهولة إذا كان الباب محكم الإغلاق".



وأوضحت "أن لا يوضع الطعام بكميات كبيرة وذلك لإعطاء فرصة للهواء داخل الثلاجة للحركة، والحفاظ على نظافة الثلاجة وإزالة الغبارعنها".



وأشارت إلى إمكانية "استخدام عبوات بلاستيكية وملؤها بالماء وحفظها في الفريزر حتى تصل لدرجة التجمد واستخدامها لحفظ اللحوم في الفريزر وقت انقطاع الكهرباء".





رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، اليوم الإثنين، جملة من التعليمات والنصائح بشأن طرق حفظ اللحوم في الثلاجات خلال عيد الأضحى المبارك.وقالت الشركة، في بيان لها، ينصح "بضبط ثيرموستات الثلاجة بحيث يتناسب مع درجة التبريد المطلوبة للأغذية".وتابعت "بالإضافة إلى عمل صيانة دورية للثلاجة (الموتور. تنظيف مواسير الثلاجة، العازل على باب الثلاجة، إلخ).ونوّهت إلى "عدم فتح باب الثلاجة إلا عند الضرورة، إبعاد الثلاجة عن الحائط للسماح بزيادة مجال التهوية لمواسير التبريد، وإبعاد جسم الثلاجة عن أشعة الشمس المباشرة.