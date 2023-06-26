شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تصدر إرشادات للمواطنين بشأن حفظ اللحوم خلال العيد

كهرباء غزة تصدر إرشادات للمواطنين بشأن حفظ اللحوم خلال العيد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، اليوم الإثنين، جملة من التعليمات والنصائح بشأن طرق حفظ اللحوم في الثلاجات خلال عيد الأضحى المبارك.

وقالت الشركة، في بيان لها، ينصح "بضبط ثيرموستات الثلاجة بحيث يتناسب مع درجة التبريد المطلوبة للأغذية".

وتابعت "بالإضافة إلى عمل صيانة دورية للثلاجة (الموتور. تنظيف مواسير الثلاجة، العازل على باب الثلاجة، إلخ).

ونوّهت إلى "عدم فتح باب الثلاجة إلا عند الضرورة، إبعاد الثلاجة عن الحائط للسماح بزيادة مجال التهوية لمواسير التبريد، وإبعاد جسم الثلاجة عن أشعة الشمس المباشرة.

ولفتت إلى ضرورة "عدم وضع الغذاء الساخن في الثلاجة وتركه حتى يبرد وذلك حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية".

وأكملت "تفقد العازل المطاطي المحيط بباب الثلاجة ويمكن التأكد من ذلك بإغلاق باب الثلاجة على ورقة عادية ثم محاولة سحبها. حيث لا نستطيع سحبها بسهولة إذا كان الباب محكم الإغلاق".

وأوضحت "أن لا يوضع الطعام بكميات كبيرة وذلك لإعطاء فرصة للهواء داخل الثلاجة للحركة، والحفاظ على نظافة الثلاجة وإزالة الغبارعنها".

وأشارت إلى إمكانية "استخدام عبوات بلاستيكية وملؤها بالماء وحفظها في الفريزر حتى تصل لدرجة التجمد واستخدامها لحفظ اللحوم في الفريزر وقت انقطاع الكهرباء".

أخبار ذات صلة

كيف علّقت حماس على تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة؟

كيف علّقت حماس على تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة؟

كهرباء غزة تصدر إرشادات للمواطنين بشأن حفظ اللحوم خلال العيد

كهرباء غزة تصدر إرشادات للمواطنين بشأن حفظ اللحوم خلال العيد

البحرية بغزة تعلن إغلاق البحر أمام حركة الصيد خلال إجازة عيد الأضحى

البحرية بغزة تعلن إغلاق البحر أمام حركة الصيد خلال إجازة عيد الأضحى

التنمية تُوضح بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

التنمية تُوضح بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

حماس تدعو إلى معاقبة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني

حماس تدعو إلى معاقبة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني

الجبهة الشعبية تعلّق على أحاديث تشغيل مطار (رامون) لسكان قطاع غزة

الجبهة الشعبية تعلّق على أحاديث تشغيل مطار (رامون) لسكان قطاع غزة

سلطة النقد تحدد موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى

سلطة النقد تحدد موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى

الخارجية: رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية اعتراف إسرائيلي بمعاداة السلام

الخارجية: رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية اعتراف إسرائيلي بمعاداة السلام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تدعو إلى معاقبة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني

حماس تدعو إلى معاقبة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني

الخارجية: رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية اعتراف إسرائيلي بمعاداة السلام

الخارجية: رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية اعتراف إسرائيلي بمعاداة السلام

المرور بغزة: ثلاث إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ثلاث إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أبو مرزوق: الشكاوى البرلمانية عن حصار غزة ضرورة لوضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته

أبو مرزوق: الشكاوى البرلمانية عن حصار غزة ضرورة لوضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته

واشنطن: عريضة تطالب إدارة بايدن بالتدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

واشنطن: عريضة تطالب إدارة بايدن بالتدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

نتنياهو: ينبغي قطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين بدولة مستقلة

نتنياهو: ينبغي قطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين بدولة مستقلة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

منوعات

ريهام حجاج ترزق بتوأم والجمهور يتفاعل

ريهام حجاج ترزق بتوأم والجمهور يتفاعل

بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لعمل جديد

بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لعمل جديد

أحمد سعد يتحدث عن سبب نجاح أغنية &quot;اختياراتي&quot;

أحمد سعد يتحدث عن سبب نجاح أغنية "اختياراتي"

بالفيديو.. رقص مثير لسيرين عبد النور ورامي عياش بحفل زفاف

بالفيديو.. رقص مثير لسيرين عبد النور ورامي عياش بحفل زفاف

ما حقيقة حمل ابنة أصالة نصري؟

ما حقيقة حمل ابنة أصالة نصري؟

بالصور..ليلى زاهر تحتفل بميلاد شقيقتها ملك

بالصور..ليلى زاهر تحتفل بميلاد شقيقتها ملك

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

بإطلالة صيفية جريئة.. نادين نجيم تلفت الأنظار

بإطلالة صيفية جريئة.. نادين نجيم تلفت الأنظار

عربي

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

البرلمان العربي يرحب بقرار الإدارة الأمريكية بوقف كافة أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات

البرلمان العربي يرحب بقرار الإدارة الأمريكية بوقف كافة أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات

العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية