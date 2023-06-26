استطلاع أميركي جديد يوضح تقدم بايدن على ترامب بنسبة هامشية

رام الله - دنيا الوطنأظهر استطلاع جديد للرأي في الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الإثنين، نتائج مثيرة حول حظوظ كل من الرئيس الأمريكي الحالي، جو بادين، ومنافسه دونالد ترامب في الانتخابات التي يتوقع أن تجرى العام المقبل.وبحسب الاستطلاع الذي أجرته شبكة (إن بي سي) الإخبارية الأمريكية، فقد حصل بايدن على نسبة دعم 49 % في استطلاع الناخبين المسجلين، بينما حصل ترامب على 45 %.وذكرت وكالة الأنباء العالمية (بلومبيرغ) أن أكبر ميزة لبايدن هي بين الناخبين ذوي الأصول الأفريقية، في حين أن أكبر ميزة لترامب هي بين الناخبين الريفيين.وارتفع دعم ترامب بين الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية التي أجريت في الفترة من 16 إلى 20 يونيو إلى 51%، مقارنة بـ46% في أبريل، مما يشير إلى أنه نجا من اتهامه الاتحادي بمزاعم سوء التعامل مع الوثائق السرية في الوقت الحالي. وفق (روسيا اليوم)وكان عدد أكبر ممن شملهم الاستطلاع قلقين بشأن صحة بايدن الجسدية والعقلية ليكون رئيسا أكثر من قلق ترامب، بهامش 68% إلى 55%.