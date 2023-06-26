شؤون فلسطينية

التنمية تُوضح بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

التنمية تُوضح بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، توضيحاً بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال مجدلاني، في تصريح صحفي، إن "الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية تبذل كل الجهود الممكنة مع الشركاء الأوروبيين ووزارة المالية لتنفيذ دفعة المساعدات النقدية في أقرب وقت بما يكفل العدالة للمستفيدين".

وأوضح أن "الحكومة الفلسطينية أمنت نسبة مساهمتها في هذه الدفعة، ولكن حالت بعض الإجراءات الفنية المرتبطة بفحص وتدقيق البيانات من قبل الشركاء دون صرفها قبل العيد، مع العلم بأن الوزارة  سعت جاهدة لصرف الدفعة قبل عيد الأضحى لتأمين احتياجات الأسر الفقيرة، وهو ما سيتم فور انتهاء عملية التدقيق مباشرة بعد عطلة العيد".

وأشار إلى أن "الوزارة تواصل العمل بكل ما أوتيت من إمكانيات للوفاء بالتزاماتها بالوقت المحدد تجاه فقراء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية رغم الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية والاجتماعية، لتوفير الحياة والعيش الكريم لهم".

وفيما يخص صرف الدفعة السابعة والأخيرة من منحة البنك الدولي، أكد مجدلاني على أن "هذه المنحة وما سبقها من ستة دفعات تستهدف الأسر الفقيرة والمسجلة ضمن قوائم الوزارة والتي ليس لديها دخل، وأوضح أن صرف المنحة سيتم بعد عطلة العيد، عند استكمال الإجراءات الفنية".

وقال مجدلاني، إن الوزارة تأسف لتأخر صرف المخصصات، مؤكداً على "حرص الوزارة الدائم على تنفيذ الدفعات في موعدها وفق قواعد الشفافية المعمول بها".

أخبار ذات صلة

كيف علّقت حماس على تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة؟

كيف علّقت حماس على تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة؟

كهرباء غزة تصدر إرشادات للمواطنين بشأن حفظ اللحوم خلال العيد

كهرباء غزة تصدر إرشادات للمواطنين بشأن حفظ اللحوم خلال العيد

البحرية بغزة تعلن إغلاق البحر أمام حركة الصيد خلال إجازة عيد الأضحى

البحرية بغزة تعلن إغلاق البحر أمام حركة الصيد خلال إجازة عيد الأضحى

التنمية تُوضح بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

التنمية تُوضح بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

حماس تدعو إلى معاقبة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني

حماس تدعو إلى معاقبة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني

الجبهة الشعبية تعلّق على أحاديث تشغيل مطار (رامون) لسكان قطاع غزة

الجبهة الشعبية تعلّق على أحاديث تشغيل مطار (رامون) لسكان قطاع غزة

سلطة النقد تحدد موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى

سلطة النقد تحدد موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى

الخارجية: رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية اعتراف إسرائيلي بمعاداة السلام

الخارجية: رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية اعتراف إسرائيلي بمعاداة السلام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تدعو إلى معاقبة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني

حماس تدعو إلى معاقبة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني

الخارجية: رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية اعتراف إسرائيلي بمعاداة السلام

الخارجية: رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية اعتراف إسرائيلي بمعاداة السلام

المرور بغزة: ثلاث إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ثلاث إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أبو مرزوق: الشكاوى البرلمانية عن حصار غزة ضرورة لوضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته

أبو مرزوق: الشكاوى البرلمانية عن حصار غزة ضرورة لوضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته

واشنطن: عريضة تطالب إدارة بايدن بالتدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

واشنطن: عريضة تطالب إدارة بايدن بالتدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

نتنياهو: ينبغي قطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين بدولة مستقلة

نتنياهو: ينبغي قطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين بدولة مستقلة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين

منوعات

ريهام حجاج ترزق بتوأم والجمهور يتفاعل

ريهام حجاج ترزق بتوأم والجمهور يتفاعل

بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لعمل جديد

بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لعمل جديد

أحمد سعد يتحدث عن سبب نجاح أغنية &quot;اختياراتي&quot;

أحمد سعد يتحدث عن سبب نجاح أغنية "اختياراتي"

بالفيديو.. رقص مثير لسيرين عبد النور ورامي عياش بحفل زفاف

بالفيديو.. رقص مثير لسيرين عبد النور ورامي عياش بحفل زفاف

ما حقيقة حمل ابنة أصالة نصري؟

ما حقيقة حمل ابنة أصالة نصري؟

بالصور..ليلى زاهر تحتفل بميلاد شقيقتها ملك

بالصور..ليلى زاهر تحتفل بميلاد شقيقتها ملك

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

بإطلالة صيفية جريئة.. نادين نجيم تلفت الأنظار

بإطلالة صيفية جريئة.. نادين نجيم تلفت الأنظار

عربي

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

البرلمان العربي يرحب بقرار الإدارة الأمريكية بوقف كافة أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات

البرلمان العربي يرحب بقرار الإدارة الأمريكية بوقف كافة أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات

العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية