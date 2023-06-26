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مصر: انهيار مُروّع لمبنى سكني بالإسكندرية والبحث جارٍ عن الضحايا

مصر: انهيار مُروّع لمبنى سكني بالإسكندرية والبحث جارٍ عن الضحايا
انهيار مروع لمبنى سكني بالإسكندرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الإثنين، بانهيار عقار مكون من 14 طابقاً في شارع خليل حمادة التابع لمنطقة المنتزه في الإسكندرية شمال مصر.

وبحسب موقع (القاهرة 24)، فإن شرطة النجدة تلقت إخطاراً عن انهيار عدة طوابق في عقار في شارع خليل حمادة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وقوات الحي لموقع البلاغ، للبحث عن ضحايا عالقين أسفل الأنقاض.

وتسبب الانهيار في نشوب حريق في الأنقاض، وعلى الفور تدخلت قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه وإطفائه، بالتزامن مع عملية البحث عن الضحايا العالقين وغير المعلوم عددهم حتى الآن.

يتبع..




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