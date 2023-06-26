شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية تعلّق على أحاديث تشغيل مطار (رامون) لسكان قطاع غزة

الجبهة الشعبية تعلّق على أحاديث تشغيل مطار (رامون) لسكان قطاع غزة
مطار رامون
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ الشعب الفلسطيني سيفشل عودة الحديث عن مخطّطات الاحتلال لتشغيل مطار (رامون) لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الجبهة في بيان لها، اليوم الإثينين، إن  شعبنا الفلسطيني يعي تمامًا مخاطرَ هذه الخطوة التي تهدفُ إلى عزله عن عمقه وامتداده العربي".

ودعت الجبهة الشعبية الشعب الفلسطيني إلى "رفض السفر عبر مطار (رامون) الإسرائيلي، باعتباره تكريسًا لوقائعَ يفرضُها الاحتلالُ ضمنَ مخطّطات الضمّ والإلحاق والتبعيّة، عدا عن توفير دعمٍ للاقتصاد الإسرائيلي، وتأكيدًا على سياسة الفصل العنصري التي يمارسها العدوّ ضدّ شعبنا".

وطالبت الجبهة "السلطة الفلسطينية واللجنةَ الإداريّة في قطاع غزّة إلى اتّخاذ الإجراءات اللازمة، التي تُفشل مخطّطات العدوّ بسفر المواطنين الفلسطينيّين عبر مطار (رامون)، ومنعه من استغلال حاجة المواطنين للسفر، داعيةً إلى بذل جهودٍ مع الأشقاء من أجل تخفيف معاناتهم في السفر عبر معبري رفح والكرامة".

وأمس الأحد، أعلنت شركة (بكين تراڤل) للسياحة والسفر بغزة، عن إجراءات السفر المقترحة لأهالي القطاع عبر مطار (رامون) الإسرائيلي، بعد موافقة سلطات الاحتلال.

وقالت الشركة في بيان صحفي عبر صفحتها على (فيسبوك): "سيكون السفر عبر مطار رامون لأهالي غزة، للذين تتجاوز أعمارهم الـ 35 عامًا، ذكورًا وإناثًا، بشرط عدم وجود منع أمني لدى الجانب الإسرائيلي".

وأضافت الشركة أنّ الرحلات ستُعقد كل يوم أربعاء، وفقًا للبرنامج التالي، الانتقالات من معبر بيت حانون/إيرز إلى مطار رامون والعكس، فيما سيكون حجز حجز تذاكر الطيران ذهابًا وعودةً وإصدار التصريح اللازم.

وتابعت: بأن تكلفة الفرد هي 600 دولار

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