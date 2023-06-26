دولي

عضو كنيست يعترض على نية الاحتلال تسيير رحلات جوية لسكان غزة عبر مطار رامون

عضو كنيست يعترض على نية الاحتلال تسيير رحلات جوية لسكان غزة عبر مطار رامون
مطار رامون
رام الله - دنيا الوطن
عبّر عضو (كنيست) الإسرائيلي ألموغ كوهين، اليوم الإثنين، عن  "استغرابه" من نية دولة الاحتلال السماح برحلات جوية لسكان غزة نحو تركيا من خلال مطار (رامون).

وقال كوهين، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الوضع الذي يتمتع فيه سكان غزة برحلات جوية منخفضة التكلفة عبر إسرائيل بينما لا يزال الجنود الأسرى محتجزين لدى حماس هو وضع غير منطقي وغير أخلاقي".

وأمس الأحد، أعلنت شركة (بكين تراڤل) للسياحة والسفر بغزة، عن إجراءات السفر المقترحة لأهالي القطاع عبر مطار (رامون) الإسرائيلي، بعد موافقة سلطات الاحتلال.

وقالت الشركة في بيان صحفي عبر صفحتها على (فيسبوك): "سيكون السفر عبر مطار رامون لأهالي غزة، للذين تتجاوز أعمارهم الـ 35 عامًا، ذكورًا وإناثًا، بشرط عدم وجود منع أمني لدى الجانب الإسرائيلي".

وأضافت الشركة أنّ الرحلات ستُعقد كل يوم أربعاء، وفقًا للبرنامج التالي، الانتقالات من معبر بيت حانون/إيرز إلى مطار رامون والعكس، فيما سيكون حجز حجز تذاكر الطيران ذهابًا وعودةً وإصدار التصريح اللازم.

وتابعت: بأن تكلفة الفرد هي 600 دولار.

يذكر أن سلطات الاحتلال سمحت قبل نحو عام للفلسطينيين في الضفة الغربية، بالسفر عبر مطار (رامون) جنوب أراضي عام 48، في رحلات طيران إلى تركيا.

ولاقت هذه الخطوة التي وصفتها سلطات الاحتلال آنذاك بأنها "تسهيلات" رفضاً فلسطينياً رسمياً على لسان وزارة النقل والمواصلات.

وقال الناطق باسم الوزارة في تصريح سابق لـ "دنيا الوطن" في آب/أغسطس العام الماضي: إننا "صرّحنا من قبل وتوجهنا للمواطنين بألا  يستخدموا هذا المطار، كونه مصلحة إسرائيلية وتمس بالسيادة الفلسطينية".

وحول الخطوات التي ستتخذها السلطة الفلسطينية بحق المسافرين عبر المطار الإسرائيلي، نفى رحال وجود أي إجراءات. "وكل ما تقوم به الوزارة هو الدعوة لمقاطعة المطار كموقف وطني والتزام بما يصدر من المستوى السياسي بهذا الخصوص".

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