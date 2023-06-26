شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: الشكاوى البرلمانية عن حصار غزة ضرورة لوضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته

أبو مرزوق: الشكاوى البرلمانية عن حصار غزة ضرورة لوضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته
موسى أبو مرزوق - القيادي في حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكد، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، موسى أبو مرزوق، بأن الشكاوى البرلمانية المقدمة عن الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وطلب تعويضات لضحاياه، تشكل ضرورة لازمة لوضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته، وتستدعي المزيد من التحركات القانونية والحقوقية والسياسية، لإنهاء هذا الحصار الظالم.

ونوه أبو مرزوق اليوم الإثنين، إلى أن الشكاوى التي تقدمها الجهات البرلمانية والحقوقية الفلسطينية والدولية للمحاكم والجهات القضائية من شأنها إنصاف أبناء شعبنا الذين يتعرضون لأبشع أنواع الحصار والظلم والاضطهاد والتجويع والحرمان من أدنى الحقوق الإنسانية، في مخالفة جسيمة لكل المواثيق الدولية.

وبيّن أن فرض الحصار الإسرائيلي الظالم على غزة جاء لمعاقبة شعبنا الفلسطيني على اختياره الانتخابي الحرّ، وسط شهادة دولية عالمية على شفافية الانتخابات ونزاهتها.

وأشار أبو مرزوق إلى أن "الاحتلال الغاصب لم يكتفِ برفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، بل فرض على الفور حصارا غاشما ظالما، طال البشر والحجر والشجر في القطاع، وسقط ضحيته الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني طوال السنوات الماضية، في سلوك عنصري غير أخلاقي، ومرفوض، بشهادة المنظمات الدولية".

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