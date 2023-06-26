نتنياهو: ينبغي قطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين بدولة مستقلة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "على إسرائيل قطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين بدولة مستقلة لهم".وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن أقوال نتنياهو جاءت خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن التابعة لـ(كنيست)، يوم الثلاثاء الماضي، رداً على أسئلة حول العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.وشدد نتنياهو خلال الجلسة على أنه "يجب الإبقاء على الوضع القائم بشأن الفلسطينيين"، وفق قوله.تأتي تصريحات نتنياهو، في الوقت الذي صادقت حكومته، مطلع الأسبوع الماضي، على مخططات لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتصير إجراءات المصادقة على هذه المخططات، وتكليف سموترتش بذلك.