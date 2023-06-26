الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة مداهمات واعتقالات ومداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والقدس المحتلة.وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عميد أسرى محافظة نابلس الأسير قتيبة مسلم، وأخضعته للتفتيش.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان، محمد يوسف جابر، وباسل عبدالله حامد، وشقيقه هادي، ومحمد قنديل، عقب اقتحام منازلهم في بلدة بيتين، فيما اعتقل إسماعيل أبو شخيدم، وعبدالله أبو شخيدم، وفهد قنداح من قرية أبو شخيدم.وفي بيت لحم، اعتقل الاحتلال المحرر خالد فراج عقب اقتحام منزله في مخيم الدهيشة، فيما اعتقل الشاب طلال العمور عقب اقتحام منزله في بلدة تقوع.وفي الخليل، اعتقل الشاب وسام عاطف سويلم عقب اقتحام منزله في مخيم العروب.وفي طولكرم، اعتقل المحرر يوسف عبد الدايم من بلدة عنبتا، فيما شهد مخيم نور شمس اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومين.وفي القدس المحتلة، أفاد أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، بأن قوات الاحتلال داهمت عدداً من المنازل لأسرى ومحررين، واستولت على مبالغ مالية، ومركبات، ونفّذت عمليات تخريب واسعة، وتفتيشات استفزازية بحقّ عائلاتهم.ووفقاً للمصادر المحلية، فقد فتشت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر يعقوب أبو عصب في عقبة الصوانة، وعبثت بمحتوياته، واستولت على مركبة تعود للعائلة وبعض المقتنيات، بحجة تلقيه راتباً من السلطة الفلسطينية.وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر باسل عبيدات في جبل المكبر، وخربت محتوياته، واستولت على مركبة تعود لوالدته، ومبلغ مالي، بحجة تلقيه هو الآخر راتباً من السلطة الفلسطينية.كما داهمت منزل الأسير المحرر محمد كمال عبيد في قرية العيسوية، واستولت على دراجة نارية ومصاغ ذهبي، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 40 ألف شيكل.وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المقدسي المحرر محمد بكر مصطفى في العيسوية، وعبثت بمحتوياته، واستولت على مركبته، إضافة إلى اقتحام محله التجاري.كما داهمت تلك القوات منزل الأسير المقدسي محمد العباسي، واستولت على مركبة والدته، وسرقت مبلغاً مالياً.وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات داهمت منازل عدد آخر من الأسرى المحررين، عُرف منها: موسى فطافطة، وعمر عبيد، وعلاء صلاح، وعز الدين بربر ونجله عبد الرحيم، وغازي كنعان، ومحمد عودة، ومجد كركي، وأنس أبو سنينة، وأحمد مناصرة، وحسن خلفاوي.