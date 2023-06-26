شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة
طقس فلسطين يشهد انخفاضًا طفيف على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأوضحت دائرة الأرصاد أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يكون الجو يوم الخميس المقبل، حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الظهيرة ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

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