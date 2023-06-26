غزة: اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الزراعة

عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، بغزة، برئاسة النائب د. يحيى العبادسة، جلسة استماع لوكيل وزارة الزراعة د. أيمن اليازوري، لمناقشة استعدادات الوزارة لموسم الأضاحي.





وحضر الجلسة مقرر اللجنة النائب يونس أبو دقة، والنواب الأعضاء سالم سلامة، يوسف الشرافي، هدى نعيم، ويحيى شامية.





وفيما يتعلق بمشروع قانون معدل لقانون الزراعية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2003م المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2005م، أكد اليازوري أنه سيتم رفع المقترح للجنة متابعة العمل الحكومي، لإحالته للمجلس التشريعي لإقراره حسب الأاصول.





وحول ما يتعلق بدعم المزارع الفلسطيني، أضاف: " تقدمنا بمقترح لإنشاء صندوق لدعم المزارع الفلسطيني وكذلك تجار المنتجات الزراعية لتعزيز عوامل الصمود وتشجيع قطاع الزراعة

رام الله - دنيا الوطن