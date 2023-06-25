الإسلامية المسيحية تحذر المجتمع الدولي من الاستمرار بدفن الرؤوس في الرمال

رام الله - دنيا الوطنحذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من خطورة الوضع في الضفة الغربية في ضوء استمرار الهجمات الإرهابية للمستوطنين على منازل وممتلكات المواطنين منذ يوم الخميس الماضي.وأكدت الهيئة أن الفلسطينيين يواجهون الآن حرب إبادة وتطهير عرقي تستهدف اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم على غرار سيناريو مشابه لما قامت به العصابات الصهيونية في العام 1948.وحملت الهيئة سلطات الاحتلال مسؤولية هذا الانفلات الاجرامي للمستوطنين من خلال تمكينه ممن الوصول إلى القرى الفلسطينية وتقديم كافة أشكال الدعم لهم.وقالت: إن تصريحات قادة الأجهزة الأمنية للاحتلال حول وضع حد لإرهاب المستوطنين هي ذر للرماد في العيون وهي محاولة مكشوفة للتغطية على مخططاتهم لإرهاب الفلسطينيين.وحذرت الهيئة من سياسة دفن الرؤوس في الرمال التي ينتهجها المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية تجاه الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.وقالت الهيئة أن الادانات الدولية لا يوجد لها أي رصيد في الاجندات السياسية والتنفيذية، وانه طالما لم ينتج عن هذه الادانات عقوبات رادعة وذات مغزى فستبقى حبراً على ورق.