شؤون فلسطينية

تغيير بالمعايير والألوان.. العمل بغزة تعتمد توصيات لجنة تعديل معايير تصاريح العمال بأراضي 48

تغيير بالمعايير والألوان.. العمل بغزة تعتمد توصيات لجنة تعديل معايير تصاريح العمال بأراضي 48
العمل بغزة تعتمد توصيات لجنة تعديل معايير تصاريح العمال بأراضي 48
رام الله - دنيا الوطن
اعتمدت وزارة العمل بغزة، اليوم الأحد، توصيات لجنة تعديل معايير تصاريح العمل بأراضي عام 48.

وأوضح وكيل وزارة العمل، بغزة، إيهاب الغصين، أن التعديلات أُجريت بالتعاون مع الجهات الشريكة، وأهل الاختصاص، بالاستناد إلى التظلمات التي تقدم بها العمال، بهدف الوصول إلى معايير تضمن تحقيق أكبر عدالة بين المسجلين.

وقال: إن التعديلات التي أوصت بها اللجنة ستعمل على تغيير واضح بنظام الألوان المعتمد للعمال بشكل واضح وكبير، فهناك 20 ألف عامل ستتغير ألوانهم للأفضل، فيما هناك 8 آلاف عامل ستتراجع نقاطهم بحسب المعايير.

وأضاف إن التعديلات الجديدة خلصت إلى أن العمال المتزوجين ولديهم مانع من الإنجاب منذ أكثر من 5 سنوات سيتم إضافة درجتين إلى مجموع نقاطهم، فيما سيتم إضافة درجة واحدة للعمال المتزوجين منذ أقل من 5 سنوات وليس لديهم أبناء، وأيضاً سيتم استثناء الأبناء المتزوجين والعاملين من سجل الأب واحتساب من هم تحت وصايته فقط وبالتالي سترتفع أو تنخفض نقاطه بناءً على ذلك، وكذلك العمر الذي يتناسب عكسياً مع عدد نقاط العامل، وتوفر الشهادة المهنية يزيد 3 درجات في نقاط العامل، بينما الإجازة المهنية تزيد 4 درجات وتوفرهما معاً يتم احتساب 5 نقاط للعامل، كما ستكون هناك إضافة درجة واحدة للمسجلين منذ بدء فتح رابط التسجيل في العام 2021م.

وأشار الغصين إلى أنه خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023م، تم ترشيح فقط 3000 اسم، ما يؤخر عملية ترشيح أسماء جديدة للعمل بالداخل.

وأقرت الوزارة سابقاً عدة ألوان للعمال المسجلين لديها على رابط العمل في الداخل المحتل، تتمثل بـ “الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الأحمر، الأسود”، ونشرت رابطا إلكترونيا يتمكن من خلاله العامل الفحص المباشر لمعرفة دوره، من أجل التخفيف عن العمال، والتأكيد على عامل المصداقية والشفافية التامة في هذا الملف.

ووضعت وزارة العمل منذ توليها ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل 9 معايير لترشيح العمال الراغبين العمل، وتشمل “العمر، عدد الأبناء، الشهادة المهنية، حالة العمل، ملكية سيارة، عمل الزوجة، تلقي مخصص، السجل التجاري، أقدمية التسجيل”، بهدف ترشيح الأكثر احتياجا، من خلال برنامج إلكتروني بعيداً عن التدخل البشري.

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