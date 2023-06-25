تجمع النقابات يستنكر حرق المصاحف وتمزيقها واقتحام المستوطنين مساجد الضفة وتدنيسها

رام الله - دنيا الوطناستنكر تجمع النقابات الفلسطينية، بشدة قيام قطعان المستوطنين بتمزيق المصاحف وحرقها وتدنيس المساجد بالضفة الغربية.واستنكر تجمع النقابات المهنية الفلسطينية الأفعال الإجرامية الإرهابية لقطعان وجماعات المستوطنين التي تمثلت بالقيام باقتحام وتدنيس مساجد قريتي "عوريف" و"ترمسعيا" في شمال الضفة المحتلة، ثم القيام بتمزيق المصاحف وحرقها والعبث بمحتويات المساجد وتخريبها.ويشدد تجمع النقابات على أن هذه الأعمال الإجرامية من قبل قطعان المستوطنين تمثل حربا دينية مسعورة ومعلنة على شعبنا وعلى الإسلام والمسلمين، ويقود هذه الحرب الاجرامية حكومة المستوطنين المتطرفة التي توفر الدعم لقطعان المستوطنين للقيام بهذه الأعمال الإجرامية.يؤكد التجمع على حرمة اقتحام المساجد والمقدسات وتدنيسها، والجرم الأكبر القيام بتمزيق المصاحف وإحراقها؛ مما يتوجب الوقوف في وجه هذه الجرائم الارهابية العنصرية، وتعرية المحتلين وفضحهم أمام العالم، وأمام المجتمع الدولي والأممي وذلك لانتهاكهم الحقوق والحريات الدينية.وبهذا الصدد وجه تجمع النقابات الفلسطينية دعوة لكافة الهيئات النقابية المهنية الدولية والمؤسسات الأممية لاستنكار هذه الأفعال الاجراميةالارهابية، والضغط على الكيان الاحتلالي من أجل وضع حد لهذه الجرائم الإرهابية العنصرية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا .