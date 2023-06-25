القيادي علقم: شعبنا موحد في مواجهة مخططات الاحتلال وعصابات مستوطنيه

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، فرحان علقم إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حربًا دينية على شعبنا الفلسطيني من خلال اعتداء عصابات مستوطنيه على المساجد بالضفة.وأكد في تصريح صحفي، على أن "الفلسطينيين بكامل أطيافهم موحدون في مواجهة مشروع الاحتلال الصهيوني الاحتلالي المتطرف".وأشار إلى أن "الاحتلال يريد أن يوصل من خلال هذه العصابات الصهيونية للمجتمع الصهيوني أنه يوفر الحماية له في أي أمر يريد فعله".وأوضح أن عصابات المستوطنين منظمة يديرها الاحتلال، وتحظى بمباركة حكومته ودعم جيشه.وأضاف أن الاحتلال يهدف من خلال هذه العصابات لإرهاب الفلسطينيين، ومحاولة إشعارهم أنهم ليسوا بأمان حتى يدفعهم لترك أراضيهم.