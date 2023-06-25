مؤسسة ياسر عرفات تعقد الدورة التدريبية الخاصة لمدربي مخيمات ياسر عرفات الصيفية 2023

رام الله - دنيا الوطنعقدت مؤسسة ياسر عرفات، الدورة التدريبية الخاصة بمدربي مخيمات ياسر عرفات الصيفية 2023 في مقر المؤسسة بمدينة رام الله، استعداداً لإنطلاق المُخيمات بتاريخ 5 تموز/ يوليو المقبل وتستمر لمدة أسبوعين.وقال د. أحمد صبح مدير عام مؤسسة ياسر عرفات خلال لقائه مع ممثلي ومدربي المؤسسات الشريكة، إن المؤسسة مستمرة في تنظيم مشاريع وبرامج تخدم المجتمع الفلسطيني ككل، وخاصة مُخيمات ياسر عرفات، لما لها من أهداف وطنية في تثقيف الشباب والأطفال بتاريخ وإرث ياسر عرفات، وتعزيز الثقافة الوطنية الفلسطينية.وثمن صبح التعاون المستمر مع المؤسسات الشريكة، التي تعمل معنا جنباً إلى جنب لتعزيز الهوية والمعرفة الوطنية للشباب والطفل الفلسطيني، وتثبيت التاريخ الفلسطيني في عقول الأجيال الجديدة التي ولدت بعد استشهاد ياسر عرفات، وتوحيد اللغة الوطنية لدى الأطفال.وتأتي هذه الدورة في إطار تبادل المعلومات والمهارات عن كيفية التعامل مع الأطفال المشاركين في المخيمات الصيفية، وكيفية تقديم المعلومات الخاصة بالقائد المؤسس، والقضية الفلسطينية، عن طريق الألعاب وطرق أخرى.وحضر الدورة محار أبو عين منسقة البرامج في المؤسسة، ونايف اشتية مُنسق المخيمات الصيفية في المؤسسة، وممثلون عن المؤسسات الشريكة للمؤسسة لهذا العام في تنظيم المخيمات.ويجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الشريكة لهذا العام، هي: جمعية سلفيت للتنمية في محافظة سلفيت، جمعية سيدات عين عريك في محافظة رام الله، مركز لاجىء في مخيم عايدة في محافظة بيت لحم، جمعية حبله الخيرية في محافظة قلقيلية، ومع بلدية أريحا في محافظة أريحا، وفي المحافظات الجنوبية ستكون المُخيمات مع مؤسسة البيت الصامد، وجمعية الحق بالحياة في غزة.كما تُقدم المؤسسة دعماً لثلاثة مؤسسةات أخرى تُقيم مخيمات صيفية باسم ياسر عرفات.