استطلاع للرأي: غانتس يتقدم على نتنياهو

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته (القناة 13) الإسرائيلية، بأنه في حال جرت انتخابات اليوم، فإن (المعسكر الوطني) برئاسة بيني غانتس، سيحصل على 28 مقعداً، فيما سيحصل زعيم حزب (ليكود) رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على 24 مقعداً.





ووفق الاستطلاع فإن حزب (هناك مستقبل) برئاسة يائير لبيد، سيحصل على 20 مقعداً، و( شاس) بزعامة أرييه درعي على عشرة مقاعد، و(يهدوت هتوارة) سبعة مقاعد، و(إسرائيل بيتنا) برئاسة أفيغدور ليبرمام، ستة مقاعد، والعربية الموحدة برئاسة منصور عباس على ستة مقاعد، و(الصهيونية الدينية) برئاسة بتسلائيل سموتريتش على ستة مقاعد، و(عتسماه يهوديت) برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير همسة مقاعد، وميرتس أربعة مقاعد، و(القائمة الموحدة) أربعة مقاعد.





وفيما يتعلق بتوزيع الكُتل وفق نتائج الاستطلاع، فإن كتلة نتنياهو ستحصل على 52 مقعداً، وكتلة المعارضة 64 مقعداً.

رام الله - دنيا الوطن