شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: تضييقات كبيرة على الأسيرتين شاهين وجرادات في مستشفى الرملة

هيئة الأسرى: تضييقات كبيرة على الأسيرتين شاهين وجرادات في مستشفى الرملة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأحد، تفاصيل الظروف الصعبة و السيء التي يواجهنها الأسيرتين فاطمة شاهين وعطاف جرادات في سجن الرملة.

وقال محامي الهيئة فواز شلودي أن الأسيرة جرادات تتواجد كمرافقة للأسيرة المصابة شاهين، والتي تعرضت لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال عند اعتقالها، استهدفوا منطقة العمود الفقري والبطن، مما أدى الى إصابتها بالشلل. وما زالت تعاني من آلام حادة وانتفاخ مكان الإصابة يسبب لها أوجاع حادة يجعلها مستيقظة طوال الليل.

كما تفرض عليها ادارة السجون عقوبات اضافية، فهي محرومة من زيارة أهلها أو التواصل معهم عبر الهاتف العمومي.

وتؤكد الهيئة أن وضع الأسيرتين في سجن الرملة سيء جدا، حيث يعانين من عدة أمور، أهمها: الغرفة التي تم وضع الأسيرات بها صغيرة جدا و لا يستطعن التنقل بحرية داخلها، ولا يوجد بها شباك والتهوية سيئة جدا.

كما أنه يوجد فقط سرير واحد للأسيرة فاطمة، أما الأسيرة عطاف فتنام على كرسي مثل الذي يوضع بالمستشفيات للمرافقين الأمر الذي سبب لها آلاما حادة بالظهر والرقبة .

ومنذ أن حضرت الأسيرة عطاف الى السجن كمرافقة للأسيرة فاطمة لم يسمح لها بزيارة الاهل، فالصليب يقول ان مصلحة السجون ترفض الزيارة بحجة أنها الأسيرة الوحيدة بهذا السجن.

ولا يسمح للأسيرة فاطمة بالحديث هاتفيا عبر الهاتف العمومي بالسجن منذ اعتقالها ويسمح فقط للأسيرة عطاف.

كما أن ساحة الفورة سيئة جدا ومتسخة وهناك صعوبة بالوصول إليها.

أخبار ذات صلة

توفي بمناورة تدريبية.. كتائب القسام تنعى أحد عناصرها

توفي بمناورة تدريبية.. كتائب القسام تنعى أحد عناصرها

تغيير بالمعايير والألوان.. العمل بغزة تعتمد توصيات لجنة تعديل معايير تصاريح العمال بأراضي 48

تغيير بالمعايير والألوان.. العمل بغزة تعتمد توصيات لجنة تعديل معايير تصاريح العمال بأراضي 48

مؤسسة ياسر عرفات تعقد الدورة التدريبية الخاصة لمدربي مخيمات ياسر عرفات الصيفية 2023

مؤسسة ياسر عرفات تعقد الدورة التدريبية الخاصة لمدربي مخيمات ياسر عرفات الصيفية 2023

هيئة الأسرى: تضييقات كبيرة على الأسيرتين شاهين وجرادات في مستشفى الرملة

هيئة الأسرى: تضييقات كبيرة على الأسيرتين شاهين وجرادات في مستشفى الرملة

هيئة الأسرى توثق معاناة عدد من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى توثق معاناة عدد من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال

شركة سياحة بغزة: الاحتلال يسمح لسكان القطاع بالسفر عبر مطار رامون

شركة سياحة بغزة: الاحتلال يسمح لسكان القطاع بالسفر عبر مطار رامون

اللجنة الوطنية لتشغيل النساء تناقش مسودة قانون الضمان الاجتماعي من منظور النوع الاجتماعي

اللجنة الوطنية لتشغيل النساء تناقش مسودة قانون الضمان الاجتماعي من منظور النوع الاجتماعي

وزير الأشغال يدعو الشركات والمكاتب الهندسية المغربية للعمل والاستثمار في فلسطين

وزير الأشغال يدعو الشركات والمكاتب الهندسية المغربية للعمل والاستثمار في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مؤسسة ياسر عرفات تعقد الدورة التدريبية الخاصة لمدربي مخيمات ياسر عرفات الصيفية 2023

مؤسسة ياسر عرفات تعقد الدورة التدريبية الخاصة لمدربي مخيمات ياسر عرفات الصيفية 2023

هيئة الأسرى: تضييقات كبيرة على الأسيرتين شاهين وجرادات في مستشفى الرملة

هيئة الأسرى: تضييقات كبيرة على الأسيرتين شاهين وجرادات في مستشفى الرملة

هيئة الأسرى توثق معاناة عدد من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى توثق معاناة عدد من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال

اللجنة الوطنية لتشغيل النساء تناقش مسودة قانون الضمان الاجتماعي من منظور النوع الاجتماعي

اللجنة الوطنية لتشغيل النساء تناقش مسودة قانون الضمان الاجتماعي من منظور النوع الاجتماعي

وزير الأشغال يدعو الشركات والمكاتب الهندسية المغربية للعمل والاستثمار في فلسطين

وزير الأشغال يدعو الشركات والمكاتب الهندسية المغربية للعمل والاستثمار في فلسطين

وفد نقابي عمالي إيرلندي يؤكد دعمه الكامل لعمال وعاملات فلسطين

وفد نقابي عمالي إيرلندي يؤكد دعمه الكامل لعمال وعاملات فلسطين

ورشة عمل تناقش آليات النهوض بواقع الرياضة الجامعية والمدرسية

ورشة عمل تناقش آليات النهوض بواقع الرياضة الجامعية والمدرسية

البرغوثي من قرية أم صفا: إرهاب وإجرام المستوطنين لن يكسر إرادة شعبنا

البرغوثي من قرية أم صفا: إرهاب وإجرام المستوطنين لن يكسر إرادة شعبنا

منوعات

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

بإطلالة صيفية جريئة.. نادين نجيم تلفت الأنظار

بإطلالة صيفية جريئة.. نادين نجيم تلفت الأنظار

شاهد.. منة عرفة تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل من المالديف

شاهد.. منة عرفة تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل من المالديف

&quot;لا يمانع&quot;.. ديمة بياعة تكشف موقف زوجها من تقديمها مشاهد جريئة

"لا يمانع".. ديمة بياعة تكشف موقف زوجها من تقديمها مشاهد جريئة

خالد عليش يوجه رساله مؤثرة لابنته عبر الانستغرام

خالد عليش يوجه رساله مؤثرة لابنته عبر الانستغرام

بكلمات صادمة.. والد حسام حبيب يفتح النار على ابنه

بكلمات صادمة.. والد حسام حبيب يفتح النار على ابنه

تامر أمين يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب &quot;مايوه&quot; حفل جدة

تامر أمين يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب "مايوه" حفل جدة

شاهد.. حفل زفاف شقيق أصالة يُشعل مواقع التواصل

شاهد.. حفل زفاف شقيق أصالة يُشعل مواقع التواصل

عربي

البرلمان العربي يرحب بقرار الإدارة الأمريكية بوقف كافة أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات

البرلمان العربي يرحب بقرار الإدارة الأمريكية بوقف كافة أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات

الولايات المتحدة تتجه لتقديم 1.45 مليار دولار مساعدات للأردن

الولايات المتحدة تتجه لتقديم 1.45 مليار دولار مساعدات للأردن

السلطات السعودية: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج

السلطات السعودية: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني