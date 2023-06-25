هيئة الأسرى: تضييقات كبيرة على الأسيرتين شاهين وجرادات في مستشفى الرملة

رام الله - دنيا الوطننشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأحد، تفاصيل الظروف الصعبة و السيء التي يواجهنها الأسيرتين فاطمة شاهين وعطاف جرادات في سجن الرملة.وقال محامي الهيئة فواز شلودي أن الأسيرة جرادات تتواجد كمرافقة للأسيرة المصابة شاهين، والتي تعرضت لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال عند اعتقالها، استهدفوا منطقة العمود الفقري والبطن، مما أدى الى إصابتها بالشلل. وما زالت تعاني من آلام حادة وانتفاخ مكان الإصابة يسبب لها أوجاع حادة يجعلها مستيقظة طوال الليل.كما تفرض عليها ادارة السجون عقوبات اضافية، فهي محرومة من زيارة أهلها أو التواصل معهم عبر الهاتف العمومي.وتؤكد الهيئة أن وضع الأسيرتين في سجن الرملة سيء جدا، حيث يعانين من عدة أمور، أهمها: الغرفة التي تم وضع الأسيرات بها صغيرة جدا و لا يستطعن التنقل بحرية داخلها، ولا يوجد بها شباك والتهوية سيئة جدا.كما أنه يوجد فقط سرير واحد للأسيرة فاطمة، أما الأسيرة عطاف فتنام على كرسي مثل الذي يوضع بالمستشفيات للمرافقين الأمر الذي سبب لها آلاما حادة بالظهر والرقبة .ومنذ أن حضرت الأسيرة عطاف الى السجن كمرافقة للأسيرة فاطمة لم يسمح لها بزيارة الاهل، فالصليب يقول ان مصلحة السجون ترفض الزيارة بحجة أنها الأسيرة الوحيدة بهذا السجن.ولا يسمح للأسيرة فاطمة بالحديث هاتفيا عبر الهاتف العمومي بالسجن منذ اعتقالها ويسمح فقط للأسيرة عطاف.كما أن ساحة الفورة سيئة جدا ومتسخة وهناك صعوبة بالوصول إليها.