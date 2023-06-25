شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى توثق معاناة عدد من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى توثق معاناة عدد من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وبعد زيارة محاميها  جانبا من معاناة الأسرى المرضى القابعين في سجون الاحتلال، حيث أُنهكت الأمراض أجسادهم وباتت لا علاج لها، نتاجاً لما يتعرضوا له من استهداف مقصود، بإهمال أوضاعهم الصحية و الاستهتار بحياتهم .

ورصد تقرير الهيئة في هذا السياق أبرز الحالات المرضية القابعة بما يُسمى عيادة سجن الرملة وسجن مجدو إحداها حالة الأسير مالك أكرم محمد طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب محافظة بيت لحم ، والذي تم إعتقاله بعد  إطلاق النار عليه  وتمت  إصابته  برصاصة متفجرة بقدمه اليسرى ليتم نقله الى مستشفى "هداسا عين كارم" لتلقي العلاج ، حيث أجريت له عملية جراحية و وضع له بلاتين في قدمه وحديد لتثبيت البلاتين والاسير ما زال  يتلقى المسكنات فقط ويتنقل على عكازات .

 يشار أنه تم اعتقال الأسير عندما كان يقوم بتوزيع كروت الدعوى لفرح أخيه وبعد أن تم التحقيق معه ، ووجد أنه ليس هناك أي إدانات ضده تم تحويل الأسير الى الاعتقال الإداري لمدة 3 شهور وتم تثبيت الأمر من المحكمة . 

أما عن حالة الأسير ضياء سلامة ( 24 عاما ) من مخيم جنين والذي أُعتقل على يد قوات خاصة بعد أن اقتحمت منزله في المخيم وبعد عملية  الاعتقال نقل الأسير الى معتقل الجلمة وبقي قابع بداخله لمدة 30 يوما ، وفيما يتعلق بوضعه الصحي، الأسير مصاب في قدمه اليسرى بالرصاص من عام 2020 وقد تم زرع  براغي بلاتين له عدد 2 وكان محدد له قبل عملية الاعتقال إزالتها  لكي يتعافى ويمشي بشكل سليم لكن ادارة السجن لم تكترث لوضعه بل بررت حجتها  بأنه ليس داعي لذلك حيث ما زال الأسير يعاني من الآم شديدة في منطقة البراغي  ولا يستطيع المشي والوقوف بشكل سليم.

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