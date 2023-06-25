شركة سياحة بغزة: الاحتلال يسمح لسكان القطاع بالسفر عبر مطار رامون

ولاقت هذه الخطوة التي وصفتها سلطات الاحتلال آنذاك بأنها "تسهيلات" رفضاً فلسطينياً رسمياً على لسان وزارة النقل والمواصلات.





وقال الناطق باسم الوزارة في تصريح سابق لـ "دنيا الوطن" في آب/أغسطس العام الماضي: إننا "صرّحنا من قبل وتوجهنا للمواطنين بألا يستخدموا هذا المطار، كونه مصلحة إسرائيلية وتمس بالسيادة الفلسطينية".



