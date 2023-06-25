شؤون فلسطينية

وزير الأشغال يدعو الشركات والمكاتب الهندسية المغربية للعمل والاستثمار في فلسطين

وزير الأشغال يدعو الشركات والمكاتب الهندسية المغربية للعمل والاستثمار في فلسطين
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
وجّه وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، دعوة رسمية لشركات المقاولات والمكاتب الهندسية المغربية للعمل في فلسطين، بمجال المشاريع الهندسية الاستراتيجية بالشراكة مع الشركات الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، السفير المغربي لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان ووفد مغربي يضم مهندسين وخُبراء متخصصين في مجال الإنشاءات وترميم المباني وصيانة المعمار التاريخي، الذي يزور فلسطين برعاية وكالة بيت مال القدس الشريف.

وتأتي زيارة الوفد المغربي لفلسطين بهدف الاطلاع على المشاريع العمرانية التي تنفدها المملكة المغربية، خاصة في القدس الشريف، إضافة إلى الاطلاع على واقع العمل الهندسي والإسكان في فلسطين وتبادل الخبرات والتجارب، للخروج بمبادرات رائدة تنفذ في فلسطين بالاستفادة من التجارب والخبرات المغربية.

كما وجّه زيارة دعوة، من خلال السفير المغربي، إلى نظيرته المغربية لزيارة فلسطين، بهدف البناء الفعال على هذا اللقاء، وتعزيز أشكال التعاون بين البلدين في مجال العمارة والإسكان والترميم وتبادل الخبرات، وتنفيذ قرارات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي تخص فلسطين، لتثبيت المواطن في أرضه في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

واتفق الجانبان على تنفيذ بنود من مذكرة التفاهم بين البلدين، وتبادل الخبرات الإدارية والفنية والتدريبية والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال تقنيات البناء والبناء قليل التكلفة والإسكان الميسر، والشراكة مع القطاع الخاص، واستخدام مواد البناء المحلية، وفي مجال الترميم.

من جهة أخرى، أطلع الوزير زيارة السفير المغربي والوفد المرافق على آخر المستجدات السياسية والتحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية جراء الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بالاستيطان والاعتداءات المتكررة والاقتحامات اليومية وسياسة الضم والاستيلاء، وإعاقة عملية التنمية والتطوير وعمل الوزارة، خاصة في المناطق المسماة "ج".

وأثنى زيارة على العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والمغربي، ناقلا تحيات القيادة الفلسطينية إلى الملك محمد السادس والحكومة والشعب المغربي.

بدوره، أكد السفير المغربي وجدانية العلاقة بين الشعبين المغربي والفلسطيني، وأن هذه العلاقة تعتبر حافزا أساسيا للتعاون بين البلدين.

كما أكد أن هذه الزيارة ستكون مقدمة للتعاون، مبيّنا أن العديد من المبادرات ستبدأ عقب هذا اللقاء، وأنه سيتم السعي والدخول في مسارات إجرائية لتنفيذ الاتفاقية ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الإسكان وصناعة الإنشاءات، وكذلك التطلع إلى تحقيق مشاريع حقيقية مشتركة، والاستفادة من الخبرات الفلسطينية ونموذجها المعماري الحضاري.

وحضر اللقاء، الوكيل المساعد لشؤون الإسكان سليم أبو ظاهر، ونائب السفير المغربي محمد المدغري، وطواقم متخصصة من الجانبين.

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