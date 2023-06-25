قيادي بحماس: شعبنا لن يستسلم وسيواصل طريق المقاومة حتى دحر المحتل

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسين أبو كويك، أن "شعبنا الفلسطينيين لن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء، أمام قوات الاحتلال والمستوطنين، وسيواصل طريق المقاومة حتى دحر المحتل".وأوضح أبو كويك في تصريح صحفي أن "الارتدادات والفعاليات المقاومة المشهودة في الضفة الغربية، والتي تتصاعد في كل وقت، تشكل رسالة قوية موجهة للاحتلال، بإصرار شعبنا على مواصلة مقاومته ونضاله، والتي من الممكن أن تتدحرج إلى انتفاضة ثالثة".وتابع قائلاً: "شعبنا يدافع عن أرضه وإنسانه ومقدساته، وصولاً إلى تحرره من هذا الاحتلال الغاصب"، مشدداً في الوقت ذاته على أن كل أساليب القمع والإرهاب التي يمارسها الاحتلال، لن تدفع شعبنا للاستسلام أو الرضى بالواقع الاحتلالي أو التسليم بالتهويد وتدنيس المقدسات وتقسيمها.