حسين الشيخ عن بن غفير: نقول لهذا الإرهابي سترحل وسنبقى على هذه الأرض





وأضاف عبر حسابه على (تويتر): "نقول لهذا الإرهابي سترحل عاجلاً أم آجلا، وسنبقى على هذه الأرض رغماً عن أنفك".





ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير خلال زيارته بؤرة افيتار الاستيطانية دعوته جميع المستوطنين لإنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية شمال الضفة، وشن عملية عسكرية واسعة".







رام الله - دنيا الوطنوصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، وزير الأمن القومي المتطرف، إتمار بن غفير، بـ "إرهابي عنصري مجرم يدعو لقتل آلاف الفلسطينيين وهدم بيوتهم والاستيطان".