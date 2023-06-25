إعلام إسرائيلي يكشف عن حدث أمني خطير تزامَن مع مسيرة الأعلام بالقدس
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، عن حدث أمني خطير، تزامَن مع مسيرة الأعلام بالقدس في 18 آيار/مايو الماضي.
وأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت)، بأنه تم العثور على صاروخ في بيت حنينا بالقدس، بالتزامن مسيرة الأعلام آنذاك.
وأضافت: بأنه تم اعتقال فلسطيني للاشتباه بصلته بالأمر.
في السياق، أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، باعتقال فلسطيني من سكان قرية عَجّول في رام الله، بزعم قيامه بتجهيز صاروخين محليين الصنع، والتخطيط لإطلاقهما باتجاه مدينة القدس خلال مسيرة الأعلام.
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