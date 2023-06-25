إعلام إسرائيلي يكشف عن حدث أمني خطير تزامَن مع مسيرة الأعلام بالقدس

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، عن حدث أمني خطير، تزامَن مع مسيرة الأعلام بالقدس في 18 آيار/مايو الماضي.









وأضافت: بأنه تم اعتقال فلسطيني للاشتباه بصلته بالأمر.





في السياق، أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، ب اعتقال فلسطيني من سكان قرية عَجّول في رام الله، بزعم قيامه بتجهيز صاروخين محليين الصنع، والتخطيط لإطلاقهما باتجاه مدينة القدس خلال مسيرة الأعلام.

رام الله - دنيا الوطنوأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت)، بأنه تم العثور على صاروخ في بيت حنينا بالقدس، بالتزامن مسيرة الأعلام آنذاك.