البرغوثي من قرية أم صفا: إرهاب وإجرام المستوطنين لن يكسر إرادة شعبنا



وتفقد البرغوثي مع وفد من حركة المبادرة الوطنية الأماكن التي طالتها يد المستوطنين المجرمين، واطلع عن كثب على حجم الحرائق والدمار والخراب الذي تسببوا به أثناء اعتدائهم الهمجي.



والتقى البرغوثي ووفد المبادرة الوطنية برئيس وأعضاء مجلسي أم صفا ودير السودان و بممثلي مختلف الفعاليات الشعبية والوطنية وجمع غفير من الأهالي الذين أكدوا إصرارهم على الصمود والثبات في وجه المحتلين والمستوطنين.



وأكد البرغوثي على أن هذه الجرائم الهمجية التي كادت، لولا شجاعة أهل البلدة وبسالة شبابها أن أن تؤدي إلى مجزرة وتودي بحياة العشرات من النساء والأطفال، ولكن هذه الجرائم لن تنال من صمود وعزيمة و بقاء الشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه وبلداته ولن يستسلم لمحاولات الطرد والاقتلاع التي يحاول غلاة

المستوطنين الفاشيين تمريرها عبر إجرامهم المنظم.







رام الله - دنيا الوطنأشاد الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ببسالة وشجاعة الأهالي والشبان في قرية أم صفا و دير السودان وقرى وبلدات المنطقة الذين تصدوا لقطعان المستوطنين أثناء اعتدائهم بالرصاص الحي والحرق والتدمير على المواطنين ومنازلهم و أراضيهم وممتلكاتهم.