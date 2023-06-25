جيش الاحتلال يُصدر قراراً جديداً بشأن فرقة الضفة
أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال قرر تعزيز فرقة الضفة الغربية بكتيبتين إضافيتين بدءاً من اليوم، بجانب التعزيزات السابقة.
ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن إجمالي عدد الكتائب المنتشرة في الضفة الغربية 27 كتيبة، وذلك بعد تعزيزها بكتيبتين من الجيش.
وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، كشف عن سياسية جديدة سيتم اتباعها من قِبل جيشه، تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال نتيناهو خلال جلسة للحكومة: إننا "سنتبع سياسة حازمة تسمح للجيش باستخدام كافة الأدوات المتاحة من أجل الدفاع عن أمن المستوطنين".
وزعم نتنياهو أنه "خلال الأسبوع الماضي قمنا بتغيير المعادلة هذه أمام المسلحين في الضفة، حيث قضى الجيش على مسلحين في جنين بواسطة طائرة مسيرة وهو نذير لما ستؤول إليه الأمور مستقبلاً".
وادّعى أنه "خلال عملية (حارس الأسوار) قمنا بتغيير المعادلة أمام حماس حيث أعدناها إلى الوراء عشر سنوات، وخلال عملية (درع وسهم) قمنا بتغيير المعادلة أمام الجهاد، حيث قضينا على قيادتها في غزة ".
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