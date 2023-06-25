جيش الاحتلال يُصدر قراراً جديداً بشأن فرقة الضفة

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، كشف عن سياسية جديدة سيتم اتباعها من قِبل جيشه، تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية.





وقال نتيناهو خلال جلسة للحكومة: إننا "سنتبع سياسة حازمة تسمح للجيش باستخدام كافة الأدوات المتاحة من أجل الدفاع عن أمن المستوطنين".





وزعم نتنياهو أنه "خلال الأسبوع الماضي قمنا بتغيير المعادلة هذه أمام المسلحين في الضفة، حيث قضى الجيش على مسلحين في جنين بواسطة طائرة مسيرة وهو نذير لما ستؤول إليه الأمور مستقبلاً".



