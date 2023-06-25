حماس: تصريحات نتنياهو الأخيرة محاولة لتقديم إنجازات وهمية

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بأن تصريحات نتنياهو بشأن تغيير المعادلة مع المقاومة الفلسطينية تمثل كذباً يسوقه على المجتمع الإسرائيلي ومحاولة لتقديم إنجازات وهمية.وقالت الحركة في تصريح لها، على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع إن "عملية (عيلي) البطولية التي قدمت جواباً لتهديدات قادته وجيشه وقتل فيها أربعة مستوطنين تفند خداعه لجمهوره وشعبه بتغيير المعادلة واستعادة حالة الردع ودليل على تصاعد المقاومة وتمددها بمختلف الوسائل".وشدد على أن "المقاومة الفلسطينية دخلت مساراً جديداً مع الاحتلال الصهيوني وهي قادرة على تنفيذ عمليات بطولية وتويجه ضربات قاسية له وذلك في إطار الدفاع عن شعبنا وأقصانا ومقدساتنا".