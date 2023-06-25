شؤون فلسطينية

حماس: تصريحات نتنياهو الأخيرة محاولة لتقديم إنجازات وهمية

حماس: تصريحات نتنياهو الأخيرة محاولة لتقديم إنجازات وهمية
عبد اللطيف القانوع - الناطق باسم حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بأن تصريحات نتنياهو بشأن تغيير المعادلة مع المقاومة الفلسطينية تمثل كذباً يسوقه على المجتمع الإسرائيلي ومحاولة لتقديم إنجازات وهمية.

وقالت الحركة في تصريح لها، على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع إن "عملية (عيلي) البطولية التي قدمت جواباً لتهديدات قادته وجيشه وقتل فيها أربعة مستوطنين تفند خداعه لجمهوره وشعبه بتغيير المعادلة واستعادة حالة الردع ودليل على تصاعد المقاومة وتمددها بمختلف الوسائل".

وشدد على أن "المقاومة الفلسطينية دخلت مساراً جديداً مع الاحتلال الصهيوني وهي قادرة على تنفيذ عمليات بطولية وتويجه ضربات قاسية له وذلك في إطار الدفاع عن شعبنا وأقصانا ومقدساتنا".

أخبار ذات صلة

وفد نقابي عمالي إيرلندي يؤكد دعمه الكامل لعمال وعاملات فلسطين

وفد نقابي عمالي إيرلندي يؤكد دعمه الكامل لعمال وعاملات فلسطين

حسين الشيخ عن بن غفير: نقول لهذا الإرهابي سترحل وسنبقى على هذه الأرض

حسين الشيخ عن بن غفير: نقول لهذا الإرهابي سترحل وسنبقى على هذه الأرض

ورشة عمل تناقش آليات النهوض بواقع الرياضة الجامعية والمدرسية

ورشة عمل تناقش آليات النهوض بواقع الرياضة الجامعية والمدرسية

إعلام إسرائيلي يكشف عن حدث أمني خطير تزامَن مع مسيرة الأعلام بالقدس

إعلام إسرائيلي يكشف عن حدث أمني خطير تزامَن مع مسيرة الأعلام بالقدس

البرغوثي من قرية أم صفا: إرهاب وإجرام المستوطنين لن يكسر إرادة شعبنا

البرغوثي من قرية أم صفا: إرهاب وإجرام المستوطنين لن يكسر إرادة شعبنا

جيش الاحتلال يُصدر قراراً جديداً بشأن فرقة الضفة

جيش الاحتلال يُصدر قراراً جديداً بشأن فرقة الضفة

حماس: تصريحات نتنياهو الأخيرة محاولة لتقديم إنجازات وهمية

حماس: تصريحات نتنياهو الأخيرة محاولة لتقديم إنجازات وهمية

نتنياهو يكشف عن سياسة جديدة سيتّبعها ضد الفلسطينيين بالضفة

نتنياهو يكشف عن سياسة جديدة سيتّبعها ضد الفلسطينيين بالضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفد نقابي عمالي إيرلندي يؤكد دعمه الكامل لعمال وعاملات فلسطين

وفد نقابي عمالي إيرلندي يؤكد دعمه الكامل لعمال وعاملات فلسطين

ورشة عمل تناقش آليات النهوض بواقع الرياضة الجامعية والمدرسية

ورشة عمل تناقش آليات النهوض بواقع الرياضة الجامعية والمدرسية

البرغوثي من قرية أم صفا: إرهاب وإجرام المستوطنين لن يكسر إرادة شعبنا

البرغوثي من قرية أم صفا: إرهاب وإجرام المستوطنين لن يكسر إرادة شعبنا

صور.. جامعة النجاح الوطنية تنظم اليوم التوظيفي لعام 2023

صور.. جامعة النجاح الوطنية تنظم اليوم التوظيفي لعام 2023

وزارة المالية تُسلم ديوان الرقابة الحساب الختامي لعام 2022

وزارة المالية تُسلم ديوان الرقابة الحساب الختامي لعام 2022

الاقتصاد بغزة تُحذر المواطنين من التعامل مع شركة وهمية

الاقتصاد بغزة تُحذر المواطنين من التعامل مع شركة وهمية

تعيين قاضي المحكمة الإدارية العليا مستشاراً قانونياً للرئيس عباس

تعيين قاضي المحكمة الإدارية العليا مستشاراً قانونياً للرئيس عباس

وحدات القمع تقتحم قسم 21 في (عوفر) وتُجري تفتيشات استفزازية

وحدات القمع تقتحم قسم 21 في (عوفر) وتُجري تفتيشات استفزازية

منوعات

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

بإطلالة صيفية جريئة.. نادين نجيم تلفت الأنظار

بإطلالة صيفية جريئة.. نادين نجيم تلفت الأنظار

شاهد.. منة عرفة تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل من المالديف

شاهد.. منة عرفة تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل من المالديف

&quot;لا يمانع&quot;.. ديمة بياعة تكشف موقف زوجها من تقديمها مشاهد جريئة

"لا يمانع".. ديمة بياعة تكشف موقف زوجها من تقديمها مشاهد جريئة

خالد عليش يوجه رساله مؤثرة لابنته عبر الانستغرام

خالد عليش يوجه رساله مؤثرة لابنته عبر الانستغرام

بكلمات صادمة.. والد حسام حبيب يفتح النار على ابنه

بكلمات صادمة.. والد حسام حبيب يفتح النار على ابنه

تامر أمين يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب &quot;مايوه&quot; حفل جدة

تامر أمين يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب "مايوه" حفل جدة

شاهد.. حفل زفاف شقيق أصالة يُشعل مواقع التواصل

شاهد.. حفل زفاف شقيق أصالة يُشعل مواقع التواصل

عربي

الولايات المتحدة تتجه لتقديم 1.45 مليار دولار مساعدات للأردن

الولايات المتحدة تتجه لتقديم 1.45 مليار دولار مساعدات للأردن

السلطات السعودية: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج

السلطات السعودية: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟